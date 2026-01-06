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Orlando Liñán le propuso negocio a Alejandro Estrada tras ganar La casa de los famosos

Orlando Liñán sorprendió a Alejandro Estrada con una inesperada propuesta de inversión tras ganar La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué le propuso Orlando Liñán a Alejandro Estrada luego de su triunfo en La casa de los famosos?
¿Qué le propuso Orlando Liñán a Alejandro Estrada luego de su triunfo en La casa de los famosos? (Foto Canal RCN).

Durante su reaparición en el matutino Buen día, Colombia, el presentador Orlando Liñán generó un momento llamativo al interactuar con Alejandro Estrada, reciente ganador de La casa de los famosos Colombia, en una dinámica del programa en la que se hizo referencia a la millonaria suma obtenida durante la competencia, creando un ambiente distendido en el que se simuló una propuesta vinculada a ese premio.

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¿Cuál fue el negocio que Orlando Liñán le propuso a Alejandro Estrada?

Este lunes 1 de julio, Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos Colombia, fue invitado al matutino para hablar sobre su experiencia en la competencia y su millonario premio, momento que Orlando Liñán aprovechó para proponerle un negocio.

¿Cuánto ganó Alejandro Estrada?
¿Cuánto ganó Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

El presentador explicó que, tras su paso por un reality, es común que los ganadores no sepan cómo gestionar el dinero, por lo que presentó su emprendimiento llamado “La bolsa acordeonera”, una supuesta alternativa de inversión que promete multiplicar el capital, aunque con el riesgo de pérdidas.

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“Uno busca cómo multiplicar, cómo invertir ese dinero… por eso te presento mi nuevo emprendimiento ‘La bolsa acordeonera’, aquí tus inversiones se expanden como un acordeón y cuando algo sale mal también se encoge, pero con estilo vallenato”, dijo Liñán.

Estrada no mostró gran convencimiento ante la propuesta, por lo que María Mercedes, también presentadora del programa, le ofreció otra alternativa: invertir en peladores de aguacate. Sin embargo, vale la pena destacar que ambas propuestas solo hacían parte de una divertida dinámica y no de propuestas serias.

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¿Cuál fue la suma de dinero que obtuvo Alejandro Estrada tras coronarse como el ganador de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena destacar que Alejandro Estrada no solo se llevó el título del ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sino que además tuvo el honor de ser el último participante en salir del lugar y apagar de manera simbólica las luces del lugar que fue su hogar durante más de cuatro meses.

Sin embargo, esto no fue todo, pues el actor también se llevó una millonaria suma de cuatrocientos millones de pesos colombianos.

Todos los premios que obtuvo Alejandro Estrada tras ganar La casa de los famosos
Todos los premios que obtuvo Alejandro Estrada tras ganar La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).
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