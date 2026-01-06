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Alejandro Estrada sorprendió con confesión sobre Nataly Umaña tras su paso por La casa de los famosos

Alejandro Estrada reveló que, tras su paso por el reality, dio a conocer que logró entender a Nataly Umaña-

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alejandro Estrada y Nataly Umaña en La casa de los famosos Colombia.
Alejandro Estrada habló de su ruptura con Nataly Umaña. Foto | Canal RCN.

El nombre de Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos Colombia 2026, sigue resonando en redes sociales y en televisión nacional, pues luego de su absoluta victoria en esta tercera temporada, el reconocido actor ha dado sus primeras declaraciones en los medios de comunicación.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña tras ganar La casa de los famosos Colombia?

En medio de una reciente entrevista que concedió el también empresario al programa Buen día Colombia del Canal RCN, se sinceró respecto a varias situaciones que han venido sucediendo tan pronto salió de la casa, una de ellas fue la reacción de Nataly Umaña,su expareja, luego de que él se convirtiera el ganador de esta tercera edición.

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Y es que, el pasado viernes cuando se conoció la decisión del público, Umaña, quien hizo parte de la primera temporada, se sumó a la celebración de miles de colombianos, pues a través de sus historias en su cuenta de Instagram la reconocida actriz se mostró emocionada de que su expareja se haya quedado con el premio.

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada al ver el video de Nataly Umaña celebrando su triunfo en La casa de los famosos Colombia?

Frente a la reacción de Nataly, Alejandro dio a conocer su punto de vista, dejando en evidencia que, aunque la relación de ambos llegó a su fin, hoy en día tienen un vínculo cercano y basado en el respeto por el otro.

Alejandro Estrada y Nataly Umaña en La casa de los famosos Colombia
Alejandro Estrada dijo que ahora entiende a Nataly Umaña tras su participación en la primera temporada. (Fotos: Canal RCN)

"No escondemos las felicidad cuando al otro le va bien, la entiendo muy bien más ahora pasando por acá y lo que se siente estando adentro, lo tenía muy presente cuando sucedió lo de la primera temporada porque yo ya había vivido el encierro en protagonistas y sé que se está propenso a que suceda un accidente", fueron las palabras de Estrada.

Y aunque sucedió, insistió en que logró entenderla, por eso mismo nunca lo acusó de nada y mucho menos salió a juzgarla, de hecho, confesó que fue una situación que tanto él como ella la manejaron de manera impecable y sobre todo en privado.

Alejandro Estrada reapareció tras ganar La casa de los famosos
Alejandro Estrada reapareció tras ganar La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).
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