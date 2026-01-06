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Sara Corrales causó furor al mostrar a su bebé Mila y preguntar por su cabello, ¿mono o rojizo?

Sara Corrales causó revuelo tras mostrar a su pequeña bebé, Mila en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sara Corrales reveló imagen de Mila
Sara Corrales causó revuelo de su bebé Mila. (Foto: AFP y Freepik)

Sara Corrales sorprendió al hacer una emotiva publicación de su pequeña bebé Mila, quien nació el pasado 17 de mayo y desde entonces se ha llevado toda la atención de los seguidores de la actriz.

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¿Qué mostró Sara Corrales de su bebé Mila en redes sociales?

Sara Corrales quien ha estado compartiendo varios detalles de lo que ha vivido en esta nueva etapa como mamá, sorprendió al publicar una nueva imagen de Mila a través de sus historias de Instagram.

La reconocida actriz compartió una fotografía de la pequeña bebé en la que se pueden ver unos aretes que llevaba puestos. Además, mostró parte de su cabello y aprovechó la publicación para hacer una pregunta a sus millones de seguidores.

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En la historia, la actriz quiso saber qué opinaban sus seguidores sobre el color del cabello de la bebé y preguntó si consideraban que era mono o rojizo.

Sara Corrales reveló imagen de Mila
Sara Corrales causó revuelo de su bebé Mila. (Foto: AFP y Freepik)

En la imagen también se alcanza a observar parte del rostro de la pequeña, detalle que llamó la atención de los usuarios que siguen expectantes por conocer el rostro de la bebé.

Desde el nacimiento de la bebé, varios seguidores han estado pendientes de los contenidos que comparte la actriz sobre esta nueva etapa de su vida, especialmente aquellos relacionados con su hija.

¿Por qué Sara Corrales no ha mostrado completamente el rostro de Mila?

Y es que la actriz se habría unido a la tendencia de varios famosos que prefieren mantener en reserva el rostro de sus hijos y evitar exponerlos completamente en redes sociales.

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Aunque Sara Corrales ha compartido algunos detalles de la pequeña, hasta ahora no ha mostrado una imagen completa de su rostro. En varias publicaciones ha dejado ver como sus mejillas, parte de sus ojos o solo un lado de su cara.

Sara Corrales reveló imagen de Mila
Sara Corrales causó revuelo de su bebé Mila. (Foto: AFP y Freepik)

Por esta razón, cada imagen de Mila suele generar revuelo quienes siguen atentos por conocer a la pequeña Mila.

Cabe recordar que anteriormente Sara Corrales realizó una publicación en la que bromeó con la posibilidad de mostrar oficialmente a su hija.

Sin embargo, finalmente se trató de una publicación relacionada con la promoción de su emprendimiento, situación que también generó revuelo entre sus seguidores.

 

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