Sheila Gándara presumió su cambio físico y Alejandra Salguero no se quedó callada, ¿qué le dijo?

Alejandra Salguero sorprendió luego de reaccionar a una publicación compartida por Sheila Gándara, justo en la final de La casa de los famosos Colombia y la salida de Juanda Caribe.

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¿Qué le dijo Alejandra Salguero a Sheila Gándara tras sus fotografías?

Los nombres de Alejandra Salguero y Sheila Gándara han estado en medio de la conversación debido a las situaciones sentimentales que ambas vivieron tras sus respectivas rupturas amorosas.

Hace unos días, Sheila Gándara compartió con sus seguidores que se encontraba preparándose para una sesión fotográfica.

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A través de sus redes sociales mostró parte del proceso y posteriormente publicó algunas imágenes con el resultado final, en la que se llevó todos los elogios no solo por las imágenes, sino que además por mostrar el resultado de los procedimientos a lo que se sometió recientemente.

Sheila Gándara publicó fotos y la reacción de Alejandra Salguero dio de qué hablar. (Foto: Canal RCN)

La publicación se dio poco antes de la gran final de La casa de los famosos Colombia, en la que su expareja, Juanda Caribe, fue uno de los finalistas y quedó en segundo lugar.

Alejandra Salguero, expareja de Tebi, por su parte le dio “me gusta” a la publicación y además dejó un comentario breve, pero que llamó la atención de los internautas.

La creadora de contenido escribió: “Wow”, acompañado de un emoji que hacía referencia a “Top”.

¿Cuáles fueron las reacciones tras el comentario de Alejandra Salguero a Sheila Gándara?

Luego de que varios usuarios notaran el mensaje de Alejandra Salguero en la publicación de Sheila Gándara, comenzaron a aparecer mensajes hacía ellas dos y aprovecharon el momento para expresar su apoyo.

“Mujeres empoderadas” o “hermosas las dos, así se hace cuando no nos valoran”, fueron algunos de los comentarios.

Sheila Gándara publicó fotos y la reacción de Alejandra Salguero dio de qué hablar. (Foto: Canal RCN)

Como es bien sabido, Sheila Gándara ha reaccionado en varias oportunidades a diferentes situaciones relacionadas con Juanda Caribe durante su paso por La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, Alejandra Salguero ha sido más reservada y únicamente ha compartido algunas reacciones tras la cercanía de Tebi Bernal con Alexa.

Esta tampoco es la primera vez que Alejandra Salguero reacciona con una publicación de Sheila Gándara. En una ocasión anterior, la creadora de contenido también reaccionó a una de sus fotografías luego de las intervenciones quirúrgicas.