Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Sheila Gándara presumió su cambio físico y Alejandra Salguero no se quedó callada, ¿qué le dijo?

Alejandra Salguero rompió el silencio en una publicación que hizo Sheila Gándara y generó revuelo en redes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alejandra Salguero reaccionó a foto de Sheila Gándara
Sheila Gándara publicó fotos y la reacción de Alejandra Salguero dio de qué hablar. (Foto: Canal RCN)

Alejandra Salguero sorprendió luego de reaccionar a una publicación compartida por Sheila Gándara, justo en la final de La casa de los famosos Colombia y la salida de Juanda Caribe.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Alejandra Salguero a Sheila Gándara tras sus fotografías?

Los nombres de Alejandra Salguero y Sheila Gándara han estado en medio de la conversación debido a las situaciones sentimentales que ambas vivieron tras sus respectivas rupturas amorosas.

Hace unos días, Sheila Gándara compartió con sus seguidores que se encontraba preparándose para una sesión fotográfica.

Artículos relacionados

A través de sus redes sociales mostró parte del proceso y posteriormente publicó algunas imágenes con el resultado final, en la que se llevó todos los elogios no solo por las imágenes, sino que además por mostrar el resultado de los procedimientos a lo que se sometió recientemente.

Alejandra Salguero reaccionó a foto de Sheila Gándara
Sheila Gándara publicó fotos y la reacción de Alejandra Salguero dio de qué hablar. (Foto: Canal RCN)

La publicación se dio poco antes de la gran final de La casa de los famosos Colombia, en la que su expareja, Juanda Caribe, fue uno de los finalistas y quedó en segundo lugar.

Alejandra Salguero, expareja de Tebi, por su parte le dio “me gusta” a la publicación y además dejó un comentario breve, pero que llamó la atención de los internautas.

La creadora de contenido escribió: “Wow”, acompañado de un emoji que hacía referencia a “Top”.

¿Cuáles fueron las reacciones tras el comentario de Alejandra Salguero a Sheila Gándara?

Luego de que varios usuarios notaran el mensaje de Alejandra Salguero en la publicación de Sheila Gándara, comenzaron a aparecer mensajes hacía ellas dos y aprovecharon el momento para expresar su apoyo.

Artículos relacionados

“Mujeres empoderadas” o “hermosas las dos, así se hace cuando no nos valoran”, fueron algunos de los comentarios.

Alejandra Salguero reaccionó a foto de Sheila Gándara
Sheila Gándara publicó fotos y la reacción de Alejandra Salguero dio de qué hablar. (Foto: Canal RCN)

Como es bien sabido, Sheila Gándara ha reaccionado en varias oportunidades a diferentes situaciones relacionadas con Juanda Caribe durante su paso por La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, Alejandra Salguero ha sido más reservada y únicamente ha compartido algunas reacciones tras la cercanía de Tebi Bernal con Alexa.

Esta tampoco es la primera vez que Alejandra Salguero reacciona con una publicación de Sheila Gándara. En una ocasión anterior, la creadora de contenido también reaccionó a una de sus fotografías luego de las intervenciones quirúrgicas.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás Arrieta sobre Mariana Zapata tras La casa de los famosos Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta rompió el silencio tras polémica con Mariana Zapata: “Me sentí mal cómo me trató”

Nicolás Arrieta sorprendió al referiste a Mariana Zapata y revelar cómo se siente tras polémica de La casa de los famosos.

Tomás, hijo de Alejandro Estrada compartió su reacción al ver que ganó La casa de los famosos Col Alejandro Estrada

Tomás, hijo de Alejandro Estrada compartió su reacción al ver que ganó La casa de los famosos Col

Hijo de Alejandro Estrada se pronunció en sus redes al ver que su padre ganó La casa de los famosos junto a contundente mensaje.

Juanda Caribe reveló que pasó con sus redes sociales. Juanda Caribe

Juanda Caribe hizo confesión tras La casa de los famosos sobre sus redes sociales: “Me dejaron tirado”

Juanda Caribe aseguró que lo “dejaron tirado” y destapó qué pasó con sus redes sociales tras La casa de los famosos.

Lo más superlike

Mariana Zapata se despide de la casa de los famosos Colombia Mariana Zapata

Mariana Zapata se despidió de La casa de los famosos Colombia: "pasó como tenía que pasar"

La influenciadora Mariana Zapata dedicó emotivas palabras cerrando su ciclo con La casa de los famosos Colombia.

Falleció la bebé de ocho meses de reconocida influencer tras luchar contra una delicada condición Influencers

Falleció la bebé de ocho meses de reconocida influencer tras luchar contra una delicada condición

Fer Ariza y Nacho Talento nacional

Layno presenta TUCUTU, su nuevo sencillo afrocaribeño, así suena

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación Viral

Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”