Alejandro Estrada reveló lo que realmente decía el papel de Manuela Gómez en La casa de los famosos

Alejandro Estrada se pronunció para aclarar los rumores que surgieron durante la final de La casa de los famosos Colombia, luego de que se revelara que Manuela Gómez habría intentado hacerle llegar información mediante un papel mientras el actor aún se encontraba en competencia.

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El hecho generó conversación en redes sociales debido a que el momento quedó registrado en video, lo que aumentó las especulaciones sobre una posible infracción a las reglas del reality.

¿Qué decía el papel que Manuela Gómez le pasó a Alejandro?

Durante la transmisión final, Manuela Gómez fue cuestionada por los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán sobre la información que le habría entregado a Alejandro Estrada.

Manuela explicó que el contenido del papel hacía referencia a una recomendación sobre el premio, en la que le pedía a Alejandro que no dividiera lo que llegara a ganar dentro de la competencia.

Ante la situación, los presentadores señalaron que este tipo de acciones podrían poner en riesgo la dinámica del juego, aunque Manuela insistió en que no entregó información del exterior ni utilizó palabras que pudieran influir directamente en el desarrollo del reality.

Manuela Gómez explicó qué decía el papel que le entregó a Alejandro Estrada (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre el papel?

En una entrevista posterior en el programa Buen Día Colombia, Alejandro Estrada aclaró lo ocurrido con el papel recibido durante la competencia.

El actor explicó que, en el momento en que le entregaron el mensaje, lo guardó en su bolsillo y posteriormente lo dejó en su maleta, sin leerlo en ese instante ni durante su permanencia en el reality.

Según su versión, incluso el Jefe del programa le comentó lo sucedido, señalando que tenían conocimiento de que él no había leído el contenido del papel, lo cual había sido verificado a través de las cámaras.

Alejandro agregó que fue únicamente después de salir de la competencia, ya en el hotel tras su victoria, cuando encontró nuevamente el papel mientras organizaba sus pertenencias. En ese momento decidió leerlo y confirmó que el mensaje hacía referencia a no compartir el premio con otras personas.

Con esta explicación, el actor buscó aclarar los rumores y poner fin a las especulaciones generadas alrededor de este momento dentro del reality.