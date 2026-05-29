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Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

La necropsia de Yulixa Toloza reveló nuevos detalles sobre las circunstancias de la muerte de Yulixa Toloza.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación
Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación. (Foto Freepik).

El caso de Yulixa Toloza tomó un nuevo rumbo luego de que se conocieran detalles de la necropsia practicada días después de su fallecimiento. El informe reveló hallazgos que serían clave para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar posibles responsabilidades en el proceso que actualmente es materia de investigación.

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¿Qué información arrojó la necropsia de Yilixa Toloza?

La muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que fue hallada sin vida siete días después de desaparecer tras procedimiento estético en una clínica clandestina al sur de Bogotá continúa generando conmoción en los colombianos.

¿Qué pasó con Yulixa Toloza?
El 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Yulixa Toloza / (Foto de Freepik)

Un reciente informe pericial de necropsia elaborado por Medicina Legal revelado en exclusiva por la FM reveló nuevos detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la muerte de Toloza, quien fue hallada el pasado martes 19 de mayo en una vía de Apulo, Cundinamarca, a unas dos horas de Bogotá.

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Según el documento, emitido el 27 de mayo de 2026, se concluyó que la muerte de la mujer fue “vi0l3nt4 – h0m1cid10”, tras hallar en su cuerpo múltiples fracturas y heridas traumáticas, además de complicaciones médicas derivadas del procedimiento que se realizó en su abdomen.

El informe forense reveló múltiples signos de vi0l3nc1a en el cuerpo, entre ellos fracturas en los arcos costales izquierdos del 2 al 8 y derechos del 2 al 7, así como hematomas en el tejido graso del dorso, lesiones profundas en la región lumbar, hematomas paravertebrales bilaterales y lesiones hemorrágicas en músculos del cuello. Estos hallazgos fueron considerados compatibles con un trauma físico de gran magnitud.

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Asimismo, la necropsia identificó al menos 11 heridas con elemento cortopunzante distribuidas entre la región anterior y posterior del cuerpo, específicamente en zonas como abdomen, tórax, axilas, espalda, región inguinal, glúteos y zona sacra.

¿Qué cuidados se deben tener en cuenta tras un procedimiento invasivo?

De acuerdo con expertos del sector salud, todo procedimiento invasivo requiere de cuidados posoperatorios adecuados para reducir el riesgo de complicaciones.

Además de seguir el tratamiento médico formulado para controlar el dolor y la inflamación, es fundamental realizar una limpieza diaria de las heridas con abundante agua y garantizar el uso correcto del drenaje quirúrgico, con el fin de facilitar la salida de líquidos acumulados.

Revelan la causa oficial de muerte de Yulixa Toloza tras informe de Medicina Legal
Revelan la causa oficial de muerte de Yulixa Toloza tras informe de Medicina Legal. (Foto Freepik).

La actividad física también cumple un papel importante en la recuperación. Aunque el paciente debe guardar reposo tras la intervención, esto no implica permanecer en cama de forma permanente. Asimismo, mantener una alimentación balanceada puede favorecer el proceso de recuperación del organismo.

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