En las últimas horas, el mundo del periodismo se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una reconocida celebridad quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de sus seguidores quienes resaltaron su gran habilidad en el campo de la locución, pues, dejó se destacó con su talento a lo largo de su carrera.

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¿Quién fue el reconocido periodista que falleció en las últimas horas?

Así se confirmó el desafortunado fallecimiento de Manuel Hernández. | Foto: Freepik

El nombre de Manuel Hernández se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por dejar un importante legado al ser un destacado periodista, sino que también, por confirmarse la desafortunada noticia de su muerte.

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La noticia fue principalmente confirmada por parte de varios de comunicación internacionales, principalmente, por parte de ‘El Heraldo de México’, quienes expresaron las siguientes palabras mediante un comunicado:

“La industria del deporte en México se vistió de luto después de que se confirmara la muerte del periodista y comentarista deportivo, Manuel Hernández”, agregó ‘El Heraldo’ en su reciente comunicado.

Así también, el mundo del fútbol mexicano se ha vestido de luto tras la muerte del reconocido periodista a sus 48 años.

¿Cuál fue el importante legado que dejó el periodista? | Foto: Freepik

¿Qué se sabe acerca de la causa de la muerte del periodista y cuál fue su importante legado a lo largo de su carrera?

En medio del desafortunado fallecimiento del reconocido periodista, se han generado múltiples comentarios en las distintas plataformas digitales sobre la causa de la muerte del periodista.

Aunque por el momento no se ha confirmado la razón por la que falleció el periodista, fuentes cercanas han anunciado que Manuel enfrentó algunas complicaciones de salud.

Es clave mencionar que una de las voces más influyentes en México fue Manuel Hernández, quien dejó un importante legado, pues, hizo parte de reconocidos medios de comunicación en los que demostró su gran talento para el campo del deporte.