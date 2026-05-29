¡Cara Rodríguez estaría comprometida! Valentino aseguró que su amiga llegará al altar

Cara Rodríguez podría estar atravesando uno de los momentos más importantes de su vida sentimental, al menos eso fue lo que dejó entrever Valentino Lázaro durante una conversación dentro de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Equipo de Tebi Bernal expuso grave denuncia en redes sociales: esto dice el comunicado

El creador de contenido sorprendió a sus compañeros al asegurar que, tras ver recientemente a su mejor amiga durante una visita al reality, notó un detalle que podría indicar que está comprometida y próxima a llegar al altar.

¿Cara Rodríguez se casa? Valentino reveló inesperado detalle que lo hizo sospechar (Foto Canal RCN)

¿Cara Rodríguez se va a casar?

Todo ocurrió mientras Valentino recordaba el momento en el que pudo reencontrarse con Cara Rodríguez durante su paso por La casa de los famosos Colombia.

El finalista confesó que fue una experiencia muy especial volver a verla y aseguró que incluso la notó nerviosa durante el encuentro.

Sin embargo, más allá de la emoción del reencuentro, hubo un detalle que captó completamente su atención.

Según contó, Cara llevaba un anillo que él nunca le había visto antes y que, por su ubicación y características, le hizo pensar que se trataría de un anillo de compromiso.

Valentino explicó que la joya tenía un diamante y estaba ubicada en el dedo donde tradicionalmente se usan los anillos de compromiso, razón por la que inmediatamente comenzó a sospechar que su amiga podría haberse comprometido mientras él permanecía dentro del reality.

Valentino también manifestó su nolestia por haberse perdido un momento tan importante en la vida de una de sus personas más cercanas.

Además, recordó que antes de verla tenía otras teorías sobre Cara e incluso llegó a pensar que podría estar embarazada, pero aseguró que al reencontrarse con ella descartó completamente esa posibilidad.

Artículos relacionados Producciones RCN Pa’ Quererte regresa a las pantallas de Canal RCN: ponte al día antes de la nueva temporada

¿Quién es la pareja de Cara Rodríguez?

Cara Rodríguez ha estado en el centro de la atención mediática durante los últimos años, especialmente después de la mediática ruptura con Beéle.

La separación generó gran repercusión en redes sociales debido a las acusaciones de infidelidad que rodearon el caso y a la posterior relación del cantante con Isabella Ladera.

Meses después de esa etapa, comenzaron a conocerse imágenes de Cara compartiendo con una nueva pareja durante viajes y vacaciones.

Se trata de Jake Castro, productor y DJ que ha trabajado con artistas reconocidos como Karol G y Feid.

Con el paso de los meses, la pareja hizo pública su relación y desde entonces han compartido diferentes momentos juntos en redes sociales, incluyendo planes familiares junto a los hijos de Cara.