La aparición de Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia volvió a generar conversación entre los seguidores del programa, especialmente por el mensaje que compartió después de reencontrarse con varios participantes y exparticipantes en esta etapa final del reality.

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¿Qué publicó Yuli Ruiz en sus redes sociales?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Yuli Ruiz compartió varias imágenes de su visita a La casa de los famosos Colombia. En las fotografías apareció acompañada de participantes y exparticipantes del programa mientras posaban juntos frente a la cámara.

La creadora de contenido acompañó la publicación con una frase que llamó la atención de sus seguidores:

“Fuimos parte de los que hicieron de esta temporada algo único e inolvidable”.

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Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y varios internautas comentaron el reencuentro entre algunos de los rostros más recordados de esta edición.

Además, algunos seguidores afirmaron que la presencia de Yuli Ruiz en esta etapa final del reality despertó expectativa sobre el apoyo que brindará a Alejandro Estrada, participante con quien tuvo un shippeo dentro de la temporada.

La publicación también permitió ver parte de las actividades especiales que se realizaron durante el regreso de los antiguos participantes al programa en los días previos a la final.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz continúan generando expectativas / (Foto del Canal RCN)

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¿Por qué Yuli Ruiz volvió a La casa de los famosos Colombia?

El regreso de varios exparticipantes a La casa de los famosos Colombia hizo parte de una dinámica especial organizada para acompañar la recta final del reality.

En esta ocasión, los antiguos concursantes asumieron el papel de “jefes de campaña” de los cuatro finalistas: Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Tebi Bernal y Valentino Lázaro.

La visita de cada uno consistió en apoyar públicamente a su candidato favorito y ayudar a convencer a los televidentes de votar por él antes de la gala final.

Además de las estrategias relacionadas con las votaciones, los exparticipantes participaron en actividades musicales, dinámicas grupales e intercambios de experiencias junto a los finalistas de la temporada.

Por ahora, los seguidores del programa continúan atentos a todo lo que ocurre antes de la final de La casa de los famosos Colombia, que se realizará el 29 de mayo de 2026 a las 8:00 p.m. a través del Canal RCN y su aplicación oficial.