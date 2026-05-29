Revelan los mejores días de junio para cortarse el cabello según las fases de la Luna, ¿cuáles son?

¡Llegó junio! Y muchas personas comienzan a buscar el momento ideal para hacerse un cambio de look, especialmente quienes creen en la influencia de las fases lunares sobre el crecimiento y el cuidado del cabello.

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¿Qué fases lunares son ideales para cortarse el cabello en junio?

Desde hace varios años, existe la creencia de que cortarse el cabello en determinadas fases de la Luna puede ayudar a que crezca más rápido, más fuerte o incluso más abundante.

Por esta razón, al iniciar un nuevo mes, muchas personas consultan el calendario lunar antes de agendar una cita en la peluquería.

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De acuerdo con quienes siguen este tipo de prácticas, los días de Luna creciente suelen ser los más recomendados para quienes desean estimular el crecimiento del cabello.

Las fechas de junio recomendadas para cortarse el cabello según el calendario lunar. (Foto: Freepik)

En junio, algunas personas aprovecharán esta fase para realizar cortes relacionados con crecimiento, fortalecimiento y renovación del look.

Por otro lado, quienes buscan que el cabello conserve por más tiempo la forma del corte suelen preferir los días de Luna menguante.

Durante este periodo también hay quienes consideran que el cabello puede mantenerse más manejable y con menor volumen.

Además, algunas personas utilizan estas fechas para hacerse tratamientos capilares, cambios de color o incluso iniciar nuevas rutinas de cuidado personal relacionadas con el cabello.

¿Cuáles son los mejores días de junio para cortarse el cabello?

Aunque no existe evidencia científica que confirme estos efectos, las fases lunares continúan siendo una guía importante para muchas personas al momento de realizar cambios estéticos.

Estas son las fechas recomendadas según lo que se quiera lograr con el cabello:

3 al 10 de junio – Luna creciente

11 de junio – Luna llena

12 al 17 de junio – Luna menguante

25 al 30 de junio – Nueva fase creciente

La relación entre la Luna y el cabello ha sido una tradición transmitida durante generaciones en diferentes culturas.

Las fechas de junio recomendadas para cortarse el cabello según el calendario lunar. (Foto: Freepik)

Muchas personas consideran que la energía de cada fase lunar puede influir en diferentes aspectos relacionados con el cuerpo y la apariencia física.

Junio también se convierte en una oportunidad para quienes desean iniciar un cambio de imagen, especialmente aprovechando la llegada de nuevas tendencias de temporada.