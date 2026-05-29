La Liendra mostró la aterradora persecución que sufrió por un hipopótamo en su nuevo documental

Mauricio Gómez La Liendra mostró uno de los momentos más impactantes de su nuevo documental sobre los hipopótamos de Pablo Escobar, que fue estrenado hace pocas horas. En las imágenes, el creador de contenido registró la aterradora persecución que sufrió por parte de uno de estos animales mientras realizaba las grabaciones del proyecto en el río Magdalena.

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¿Cuándo se estrenó el documental de La Liendra sobre los hipopótamos en Colombia?

En la tarde del pasado 29 de mayo, La Liendra anunció el estreno oficial de su reciente documental sobre los hipopótamos que se reprodujeron en Colombia desde 1981, cuando Pablo Escobar trajo desde África cuatro ejemplares, un macho y tres hembras, que con el paso de los años se multiplicaron sin control hasta alcanzar una población cercana a los 200 individuos.

Hipopótamo sorprendió a La Liendra en pleno río Magdalena. (Foto Canal RCN | Freepik).

Aunque el creador de contenido realiza un recorrido por la historia de la llegada de estos animales al país, una escena en particular llamó la atención de los internautas. En ella, uno de los hipopótamos se acerca rápidamente a la lancha en la que se encontraba junto a su equipo de trabajo mientras grababan una secuencia.

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¿Cómo fue la persecución que sufrió La Liendra por parte de un hipopótamo?

Si bien La Liendra se mantuvo tranquilo para captar el inesperado momento, la reacción del animal, que avanzó hacia la embarcación con la boca abierta, generó inquietud entre los espectadores, quienes expresaron sus comentarios en redes sociales.

La Liendra reveló las dificultades que ha vivido grabando el documental de los hipopótamos en Colombia. (Foto de La Liendra: Canal RCN) (Foto de los mamíferos: Freepik)

Sin embargo, el creador de contenido no mostró cómo terminó el episodio con el hipopótamo, una situación que puede verse en el minuto 27 del documental.

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Lo cierto es que tras el estreno del documental, el fragmento comenzó a circular en redes sociales y despertó el interés de quienes siguieron de cerca la experiencia vivida por el creador de contenido durante las grabaciones que compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.