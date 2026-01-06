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Alejandro Estrada aclaró con quién pasó la noche tras la final del reality: “Con Beba”

El ganador de La casa de los famosos Colombia 2026 se pronunció sobre los rumores que surgieron tras la final y explicó con quién compartió la noche en el hotel.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Alejandro Estrada aclaró con quién pasó la noche tras la final del reality: “Con Beba”
Alejandro Estrada aclaró con quién pasó la noche tras la final del reality: “Con Beba” (Foto Canal RCN)

Alejandro Estrada continúa en el centro de la conversación pública luego de su participación en La casa de los famosos Colombia, no solo por su victoria, sino también por los rumores que surgieron sobre lo que habría ocurrido la noche posterior a la final en el hotel donde se hospedaban los participantes.

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Las especulaciones comenzaron a circular en redes sociales, donde varios internautas interpretaron distintas publicaciones de Yuli Ruiz como una indirecta de que pasó algo entre ella y Alejandro Estrada.

Alejandro Estrada desmintió rumores y reveló con quién pasó la noche tras la final
Alejandro Estrada desmintió rumores y reveló con quién pasó la noche tras la final (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre la noche con Alejandro Estrada?

Tras la final del reality, tanto Yuli Ruiz como Manuela Gómez compartieron contenido en redes sociales que dio pie a múltiples interpretaciones por parte de los seguidores.

Algunas historias y videos publicados dejaron entrever que Yuli y Alejandro habrían pasado la noche juntos en el hotel tras la final de la competencia

Posteriormente, Yuli se pronunció a través de su canal de difusión, donde aseguró que muchas personas estaban hablando del tema sin conocer la historia completa. Además, señaló que únicamente unas pocas personas conocen realmente lo que ocurrió.

Alejandro Estrada aclaró la verdad sobre su noche en el hotel tras la final
Alejandro Estrada aclaró la verdad sobre su noche en el hotel tras la final (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre con quién pasó la noche?

Ante la creciente polémica, Alejandro Estrada fue preguntado durante una entrevista en Mañana Express, donde se refirió directamente a lo sucedido.

En la conversación, el actor dejó entrever que en ningún momento se trató de una situación como la que se estaba especulando en redes sociales. Según su versión, la noche posterior a la final estuvo rodeado de varias personas que estaban celebrando su victoria en el hotel.

Alejandro aclaró que compartió con diferentes participantes del reality, entre ellos Beba de la Cruz y Valentino Lázaro, además de la madre de Beba, en un ambiente de celebración.

Incluso, en redes sociales circuló una historia publicada por Valentino donde se veía a los tres juntos dentro de la habitación del actor, lo que respaldaría su versión sobre lo ocurrido esa noche.

Alejandro habría dejado claro que no pasó la noche con Yuli Ruiz, como se había insinuado en redes sociales, sino que compartió el momento con el grupo mencionado durante la celebración de su triunfo.

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