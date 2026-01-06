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Mariana Zapata y Juanda Caribe desatan reacciones tras romántica serenata en Bogotá

Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia sorprendieron al aparecer juntos en una serenata en Bogotá, lo que generó reacciones divididas.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Mariana Zapata y Juanda Caribe desatan reacciones tras inesperada serenata en Bogotá
Mariana Zapata y Juanda Caribe desatan reacciones tras inesperada serenata en Bogotá (Foto Canal RCN)

La relación de cercanía entre Mariana Zapata y Juanda Caribe continúa generando conversación en redes sociales tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

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Ambos exparticipantes han mantenido una relación cercana luego de salir del reality, haciendo transmisiones en vivo, lo que ha mantenido a sus seguidores atentos a cada una de sus apariciones públicas.

En esta ocasión, una de las publicaciones de Mariana Zapata generó una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios reaccionaron de manera positiva y otros cuestionaron la tranquilidad con la que los exparticipantes han compartido contenido tras las polémicas que han rodeado su participación en el programa.

Mariana Zapata y Juanda Caribe vuelven a ser tendencia tras romántica serenata en Bogotá
Mariana Zapata y Juanda Caribe vuelven a ser tendencia tras romántica serenata en Bogotá (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Mariana Zapata en redes?

Los finalistas del reality continúan en Bogotá cumpliendo con compromisos de prensa y entrevistas posteriores al programa. En medio de estas actividades, Mariana Zapata compartió videos en sus redes sociales donde mostró una sorpresa que recibió junto a Juanda Caribe.

Según lo publicado, ambos fueron llevados a una serenata organizada por seguidores, un gesto que fue compartido en diferentes historias y clips difundidos en plataformas digitales.

En los videos se puede observar a Mariana y Juanda disfrutando del momento, escuchando la música en vivo y compartiendo con las personas que asistieron a verlos. Además, ambos aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías con algunos seguidores que se encontraban en el lugar.

Sin embargo, la publicación no pasó desapercibida en redes sociales, donde varios internautas reaccionaron y cuestionaron el ambiente de calma y celebración, teniendo en cuenta las situaciones personales y los rumores que han rodeado a los exparticipantes tras el final del programa.

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¿Qué ha dicho Juanda Caribe sobre Sheila Gándara?

En medio de la atención mediática, Juanda Caribe también ha hablado en diferentes espacios digitales sobre su situación personal con Sheila Gándara.

En un en vivo, el creador de contenido aseguró que ya estaba al tanto de lo ocurrido mientras permanecía dentro del reality. Según lo mencionado, Sheila se habría llevado pertenencias del apartamento que compartían.

Asimismo, Juanda explicó que, una vez termine sus compromisos en Bogotá, tiene previsto regresar a Barranquilla para reencontrarse con su hija Victoria.

Mientras tanto, la situación continúa generando conversación entre los seguidores del reality, quienes siguen atentos a las interacciones y declaraciones de los exparticipantes fuera de la competencia.

Mariana Zapata y Juanda Caribe protagonizan momento que divide opiniones en redes
Mariana Zapata y Juanda Caribe protagonizan momento que divide opiniones en redes (Foto Canal RCN)
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