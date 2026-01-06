Nicolás Arrieta rompió el silencio tras polémica con Mariana Zapata: “Me sentí mal cómo me trató”

Nicolás Arrietasorprendió al referirse sobre Mariana Zapata luego de que ambos sostuvieran un cruce reciente durante su regreso a La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué pasó entre Nicolás Arrieta y Mariana Zapata dentro de La casa de los famosos?

Hace unos días, Mariana Zapata y Nicolás Arrieta ingresaron nuevamente a La casa de los famosos Colombia como jefes de campaña de Juanda Caribe y Valentino Lázaro, previo a la gran final.

Mariana Zapata y Nicolás Arrieta sostuvieron una discusión. En medio de una conversación, Nicolás aseguró que quería mucho a Juanda Caribe, pero cuestionó algunas situaciones relacionadas con su paso por la competencia.

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Según manifestó, por andar de "segundón" terminaron siendo eliminados. Mariana Zapata se mostró molesta tras las declaraciones de Nicolás Arrieta y reaccionó inmediatamente a sus palabras.

Nicolás Arrieta respondió a comentario de Mariana y dejó claro lo que piensa de Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido aseguró que lo que estaba diciendo era falso y afirmó que él estaba dolido y le tenía era envidia, mientras aplaudía de manera irónica.

Luego de ese momento, Nicolás Arrieta y Valentino Lázaro sostuvieron una conversación. Valentino comentó que el Juanda Caribe y la Mariana Zapata que había conocido al inicio del programa ya no eran los mismos.

Nicolás también mencionó que, según Mariana Zapata, él le tendría envidia a Juanda Caribe. Este comentario volvió a ser tema de conversación días después, una vez terminó el reality.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre Mariana Zapata tras la final de La casa de los famosos?

Recientemente, Nicolás Arrieta realizó una transmisión en vivo en la que habló nuevamente sobre Mariana Zapata.

“Me sentí muy mal por lo que pasó, me sentí muy mal cómo me trató Mariana Zapata”, expresó Nicolás durante el live. Además, volvió a mencionar el comentario sobre la supuesta envidia hacia Juanda Caribe.

Nicolás respondió a comentario de Mariana Zapata y dejó claro lo que piensa de Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

“¿De qué?”, dijo Nicolás Arrieta, mientras señalaba que admiraba a Juanda Caribe y que le parecía un hombre talentoso.

En la misma transmisión también se refirió a lo que dijeron Juanda Caribe y Mariana Zapata en un live realizado después de La casa de los famosos Colombia.

Hace unos días, durante esa transmisión, Juanda Caribe aseguró que se levantaría de una entrevista y se iría si le hacían preguntas que no le gustaran.

Esto ocurrió luego de que Mariana Zapata le comentara que probablemente Nicolás Arrieta le haría preguntas que no serían de su agrado.