Juanda Caribe hizo confesión tras La casa de los famosos sobre sus redes sociales: “Me dejaron tirado”

Juanda Caribe se pronunció sobre lo que pasó con sus redes sociales y por qué no se le compartía casi publicaciones en medio de su participación en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre sus redes sociales tras La casa de los famosos?

El exparticipante y finalista de La casa más famosa de Colombia sorprendió recientemente al hablar sobre toda su situación personal tras terminar el reality de convivencia.

Juanda Caribe, tras la final de La casa de los famosos Colombia, hizo un en vivo en el que respondió a las preguntas que le hicieron los usuarios en redes junto con Mariana Zapata y Campanita.

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En el live, Juanda Caribe se refirió a su situación con Sheila y también mencionó a su pequeña bebé, en la que, sin dudar, dejó claro que tendrá que viajar para hablar con su ex y ver a su pequeña.

Juanda Caribe sorprendió al hablar de sus redes sociales tras La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

“Por temas de derechos mi papá y mi mamá no podían traerla, y debo arreglar una situación que ustedes saben cuál es”, dijo Juanda Caribe.

Pero también sorprendió al compartir qué fue lo que pasó con sus redes sociales, pues los seguidores mencionaron que hubo muy pocas publicaciones mientras él estaba en La casa de los famosos.

A la pregunta sobre sus redes sociales, Juanda Caribe respondió:

“Me dejaron tirado y eso activó a mi mamá y era la que hacía las campañas”, dijo Juanda Caribe.

¿Por qué Mariana Zapata recibió críticas tras declaraciones de Juanda Caribe?

No obstante, sorprendió que Mariana Zapata intervino en el live y también dijo: “Lo dejaron tirado”.

Tras el video, los comentarios no se hicieron esperar. Según varios usuarios, Sheila Gándara sería la persona que estaba a cargo de las redes sociales del participante de La casa de los famosos Colombia.

Juanda Caribe sorprendió al hablar de sus redes sociales tras La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, otros también reaccionaron con comentarios asegurando que era una empresa la encargada de cumplir ese rol. Sin embargo, Juanda Caribe no dejó claro quién estaba a cargo de sus redes sociales durante su participación.

Otros, por su parte, reaccionaron con críticas hacia Mariana Zapata: “Oye, pero ¿Mariana es la mánager?” o “Independientemente de todo, Mariana no tiene por qué opinar en este problema”.