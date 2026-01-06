Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juanda Caribe hizo confesión tras La casa de los famosos sobre sus redes sociales: “Me dejaron tirado”

Juanda Caribe aseguró que lo “dejaron tirado” y destapó qué pasó con sus redes sociales tras La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Juanda Caribe reveló que pasó con sus redes sociales.
Juanda Caribe sorprendió al hablar de sus redes sociales tras La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Juanda Caribe se pronunció sobre lo que pasó con sus redes sociales y por qué no se le compartía casi publicaciones en medio de su participación en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre sus redes sociales tras La casa de los famosos?

El exparticipante y finalista de La casa más famosa de Colombia sorprendió recientemente al hablar sobre toda su situación personal tras terminar el reality de convivencia.

Juanda Caribe, tras la final de La casa de los famosos Colombia, hizo un en vivo en el que respondió a las preguntas que le hicieron los usuarios en redes junto con Mariana Zapata y Campanita.

Artículos relacionados

En el live, Juanda Caribe se refirió a su situación con Sheila y también mencionó a su pequeña bebé, en la que, sin dudar, dejó claro que tendrá que viajar para hablar con su ex y ver a su pequeña.

Juanda Caribe reveló que pasó con sus redes sociales.
Juanda Caribe sorprendió al hablar de sus redes sociales tras La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

“Por temas de derechos mi papá y mi mamá no podían traerla, y debo arreglar una situación que ustedes saben cuál es”, dijo Juanda Caribe.

Pero también sorprendió al compartir qué fue lo que pasó con sus redes sociales, pues los seguidores mencionaron que hubo muy pocas publicaciones mientras él estaba en La casa de los famosos.

A la pregunta sobre sus redes sociales, Juanda Caribe respondió:

“Me dejaron tirado y eso activó a mi mamá y era la que hacía las campañas”, dijo Juanda Caribe.

¿Por qué Mariana Zapata recibió críticas tras declaraciones de Juanda Caribe?

No obstante, sorprendió que Mariana Zapata intervino en el live y también dijo: “Lo dejaron tirado”.

Artículos relacionados

Tras el video, los comentarios no se hicieron esperar. Según varios usuarios, Sheila Gándara sería la persona que estaba a cargo de las redes sociales del participante de La casa de los famosos Colombia.

Juanda Caribe reveló que pasó con sus redes sociales.
Juanda Caribe sorprendió al hablar de sus redes sociales tras La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, otros también reaccionaron con comentarios asegurando que era una empresa la encargada de cumplir ese rol. Sin embargo, Juanda Caribe no dejó claro quién estaba a cargo de sus redes sociales durante su participación.

Otros, por su parte, reaccionaron con críticas hacia Mariana Zapata: “Oye, pero ¿Mariana es la mánager?” o “Independientemente de todo, Mariana no tiene por qué opinar en este problema”.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás Arrieta sobre Mariana Zapata tras La casa de los famosos Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta rompió el silencio tras polémica con Mariana Zapata: “Me sentí mal cómo me trató”

Nicolás Arrieta sorprendió al referiste a Mariana Zapata y revelar cómo se siente tras polémica de La casa de los famosos.

Tomás, hijo de Alejandro Estrada compartió su reacción al ver que ganó La casa de los famosos Col Alejandro Estrada

Tomás, hijo de Alejandro Estrada compartió su reacción al ver que ganó La casa de los famosos Col

Hijo de Alejandro Estrada se pronunció en sus redes al ver que su padre ganó La casa de los famosos junto a contundente mensaje.

El reclamo de Yaya Muñoz a Nicolás Arrieta tras comentario a Valentino Lázaro Yaya Muñoz

Yaya Muñoz arremetió contra Nicolás Arrieta tras comentario a Valentino Lázaro: “¿En qué momento?”

Yaya Muñoz frenó en seco a Nicolás Arrieta y lo acusó de mentirle a Valentino Lázaro tras La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Mariana Zapata se despide de la casa de los famosos Colombia Mariana Zapata

Mariana Zapata se despidió de La casa de los famosos Colombia: "pasó como tenía que pasar"

La influenciadora Mariana Zapata dedicó emotivas palabras cerrando su ciclo con La casa de los famosos Colombia.

Falleció la bebé de ocho meses de reconocida influencer tras luchar contra una delicada condición Influencers

Falleció la bebé de ocho meses de reconocida influencer tras luchar contra una delicada condición

Fer Ariza y Nacho Talento nacional

Layno presenta TUCUTU, su nuevo sencillo afrocaribeño, así suena

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación Viral

Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”