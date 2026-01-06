En video quedó polémico gesto de Alexa Torrex con hija de Tebi Bernal: así fue

El nombre de Alexa Torrex está en el ojo del huracán luego que se viralizara un video en el que quedó en evidencia un aparente desplante con la hija de Tebi Bernal tras el final de La casa de los famosos Colombia 3.

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¿Qué pasó entre Alexa Torrex y la hija de Alejandro Estrada tras La casa de los famosos Colombia?

La casa de los famosos Colombia 3 llegó a su final el pasado 29 de mayo tras más de cuatro meses al aire con la victoria del actor Alejandro Estrada.

Los finalistas y exparticipantes compartieron en esta final en la Colombia en los estudios del Canal RCN y tras esta la mayoría de participantes se encontraron en un hotel en la capital colombiana.

En este encuentro los finalistas se encontraban con algunos de sus familiares, uno de ellos Tebi Bernal, quien estaba junto a su hija a quien no quería soltar tras dejarla de ver por tantos meses.

Sin embargo, en un encuentro con Alexa Torrex y Alejandro Estrada, la hija de Tebi Bernal sufrió un desplante por parte de la cantante.

Alexa Torrex contó tuvo desplante con hija de Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuál fue el polémico gesto de Alexa Torrex con hija de Tebi Bernal?

En un video que ya es viral en redes sociales quedó el momento en el que Alexa Torrex y Alejandro Estrada llegan a donde se encontraba Tebi junto a su hija.

Es allí donde Alexa explica que muchos le estaban preguntando por ellos y es ahí donde decide tomar con uno de sus brazos a Alejo y con el otro a Tebi Bernal quien tenía abrazado a su hija.

Sin pedirle el favor que se corriera para un lado o explicarle que se iba a tomar una foto con Tebi, Alexa le atravesó uno de sus brazos al deportista dándole por completo la espalda a la menor, quien no dudó en correrse de inmediato hacia un lado.

Como era de esperarse este gesto de Alexa Torrex que no se sabe si fue de aposta o simplemente casualidad, ha sido rechazado por miles de internautas, quienes lo catalogaron como un claro desplante con la hija de Tebi Bernal.

En redes muchos le han expresado a Alexa Torrex que, esa no era la forma de sacar a la hija de Tebi de su foto con Alejandro y él y tampoco le ayudaría a ganar puntos con ella en caso de seguir empeñada en tener una relación con el deportista tras La casa de los famosos Colombia.

Cabe resaltar que, caso contrario a la hija de Tebi, Alexa sí tuvo un primer buen encuentro con la mamá de él tras la final del reality a quien le pidió su aprobación para intentar tener una relación sentimental con él.