Valentino Lázaro conmovió con desgarrador mensaje tras enterarse en vivo de una pérdida

Valentino Lázaro atraviesa uno de los momentos más difíciles tras enterarse, en plena transmisión en vivo, del fallecimiento de un amigo cercano.

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La noticia generó un fuerte impacto en el creador de contenido, quien posteriormente decidió dedicarle varios mensajes a través de sus redes sociales.

Valentino Lázaro se despidió con emotivo mensaje tras la muerte de su amigo Zalek (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

¿Qué dijo Valentino sobre la muerte de Zalek?

El creador de contenido se pronunció en sus redes sociales para despedirse de su amigo, mientras aún procesaba lo ocurrido tras enterarse de la noticia durante su salida de La casa de los famosos Colombia.

En primer lugar, Valentino compartió una fotografía en la que se le ve visiblemente afectado, con los ojos rojos, donde pidió disculpas a sus seguidores por haber terminado el en vivo de forma abrupta debido al impacto de la noticia.

Posteriormente, publicó otra imagen junto al cantante, a quien le dedicó un mensaje de despedida en el que expresó su amor, dolor y tristeza por su partida, asegurando que era un amigo muy importante para él y que tenía el corazón roto tras conocer lo sucedido.

“Descansa en paz… te amo con todo mi corazón amigo del alma… tengo el corazón roto!” escribió el finalista de La casa de los famosos Colombia.

Más adelante, también compartió un video que había sido publicado previamente en la cuenta del artista fallecido, donde ambos aparecen bailando. En esa publicación escribió un mensaje de despedida reafirmando el cariño que sentía por él.

“Te amo amigo mío del alma, te voy a extrañar!” agregó.

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¿Cómo se enteró Valentino de la noticia?

Todo ocurrió durante un en vivo que Valentino realizaba junto a Beba de la Cruz desde las redes sociales de la barranquillera.

Mientras la transmisión avanzaba con normalidad, varios seguidores comenzaron a dejar comentarios mencionando a Zalek.

Al principio, Valentino no tenía conocimiento de lo ocurrido y empezó a preguntar qué había pasado. Sin embargo, los comentarios insistían en que el cantante había fallecido, lo que lo llevó a enterarse en ese mismo momento.

La reacción del creador de contenido fue inmediata. Se mostró visiblemente afectado y conmocionado por la noticia, generando un momento de gran sensibilidad dentro de la transmisión en vivo.