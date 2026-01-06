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Yaya Muñoz arremetió contra Nicolás Arrieta tras comentario a Valentino Lázaro: “¿En qué momento?”

Yaya Muñoz frenó en seco a Nicolás Arrieta y lo acusó de mentirle a Valentino Lázaro tras La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El reclamo de Yaya Muñoz a Nicolás Arrieta tras comentario a Valentino Lázaro
Yaya Muñoz confrontó a Nicolás Arrieta por polémica afirmación. (Fotos: Canal RCN)

Yaya Muñoz llamó la atención luego de hacerle un reclamo en vivo a Nicolás Arrieta por una situación relacionada con Valentino Lázaro. Según manifestó, el creador de contenido le habría dicho algo a Valentino que ella calificó como una mentira.

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¿Por qué Yaya Muñoz le reclamó a Nicolás Arrieta?

Hace unos días, Nicolás Arrieta ingresó a los últimos días de La casa de los famosos Colombia, donde estuvo como jefe de campaña de Valentino Lázaro.

Según comentó Yaya, los exparticipantes sostuvieron una conversación en la que habrían hablado sobre la participación de Valentino en Tamo en Vivo. Como es conocido por los seguidores, antes de ingresar a La casa de los famosos, Valentino era uno de los panelistas de ese espacio.

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Durante el programa, Yaya Muñoz se dirigió directamente a Nicolás Arrieta para preguntarle por una afirmación que, según ella, le habría hecho a Valentino.

El reclamo de Yaya Muñoz a Nicolás Arrieta tras comentario a Valentino Lázaro
Yaya Muñoz confrontó a Nicolás Arrieta por polémica afirmación. (Foto: Canal RCN)

“Mi querido Nicolás Arrieta, ¿qué pasó?, ¿por qué fuiste y le dijiste a Valentino que en el panel ya no estaba?”, dijo Yaya visiblemente molesta.

Además, aseguró que se le habría dado a entender a Valentino que lo habían sacado del panel.

Según explicó, en una conversación le preguntaron al exparticipante qué iba a hacer después de La casa de los famosos Colombia y él respondió que haría su propio pódcast.

De acuerdo con lo expresado por Yaya, esa respuesta se habría dado porque Valentino pensaba que ya no tendría trabajo en ese espacio digital.

“¿En qué momento hemos dicho que Valentino no hace parte de este panel?”, agregó Yaya mirando fijamente a la cámara.

¿Cómo reaccionó Beba y Marlon Solorzano tras reclamo de Yaya Muñoz a Nicolás Arrieta?

Durante la transmisión de Tamo, los demás panelistas intervinieron y dejaron claro que el puesto de Valentino seguía estando disponible. Además, compartieron algunas hipótesis del futuro del finalista.

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Tras el momento, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios comentaron que Nicolás Arrieta no lo habría dicho con esa intención y señalaron que podría tratarse de una broma.

El reclamo de Yaya Muñoz a Nicolás Arrieta tras comentario a Valentino Lázaro
Yaya Muñoz confrontó a Nicolás Arrieta por polémica afirmación. (Foto: Canal RCN)

Entre las reacciones también llamaron la atención los comentarios de Beba y Marlon Solórzano.

Beba, quien es cercana a Valentino, comentó: “Eso fue bromeando, Nicolás es así siempre”, dijo entre risas. Por su parte, Marlon escribió: “Y si sale a hacer su propio Podcast que?”.

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