Alejandro Estrada sorprendió a Nataly Umaña con emotiva confesión tras La casa de los famosos

Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de La casa de los famosos Colombia 3 y tras su victoria su exesposa Nataly Umaña le dedicó un video en redes en el que habló de su separación.

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¿Qué dijo Nataly Umaña sobre Alejandro Estrada tras su victoria en La casa de los famosos Colombia 3?

Nataly Umaña decidió romper su silenció a través de un video publicado en sus redes sociales en el que habló de lo que fue su matrimonio con Alejandro por más de 12 años y cómo lograron perdonarse ambos tras su separación.

La actriz afirmó que, la historia que vivieron juntos solamente la conocen ellos dos y a pesar de todo lo que se ha dicho en redes y medios de comunicación cada uno es dueño de su verdad.

Nataly recopiló fragmentos en los que Alejandro Estrada se refirió a ella: "Nunca tuve una duda de la fidelidad que ella tuvo, fue supremamente fiel, no creo que vuelva a encontrar una mujer como ella", para dar su más sincera opinión.

La actriz aseguró que, hoy podía ver cómo después de tanto sufrimiento y dolor, con madurez habían podido superar esos sentimientos malos y poner por encima lo bueno de su relación.

Me alegra que después de tanto ruido también haya espacio para la verdad, para los matices, la compasión, por eso, valoro después de todo lo vivido podamos hablar el uno del otro desde el respeto y paz.

Nataly Umaña habló de su separación y perdón con Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada al video de Nataly Umaña?

Alejandro Estrada tras su victoria en La casa de los famosos Colombia y su regreso a la realidad ha estado activo en sus redes sociales.

Precisamente, el actor no dejó pasar por desapercibido el mensaje y video de su exesposa y por eso, a través de los comentarios le hizo una cariñosa confesión.

Alejandro le aseguró a Nataly Umaña que ahora tras haber superado todo lo que vivieron solo podía desearle lo mejor para su vida y futuro.

Te deseo siempre lo mejor.



Como era de esperarse las palabras de Nataly como la reacción de Alejandro no han pasado por desapercibidas en redes sociales y muchos los han felicitado por su madurez.