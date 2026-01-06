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Exparticipante de La casa de los famosos se operó el rostro por tercera vez: así luce

Conoce todos los detalles sobre la exparticipante de Nanis Ochoa, la casa de los famosos, que se operó el rostro por tercera vez: así luce.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Nanis Ochoa mostró el cambio tras su tercera operación facial
Nanis Ochoa mostró el cambio tras su tercera operación facial. (Foto Canal RCN | Freepik).

Nanis Ochoa, recordada por su fugaz participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió nuevamente a un procedimiento en su rostro. La también presentadora compartió detalles de la intervención y mostró cómo luce tras el cambio, generando comentarios entre quienes siguen de cerca su proceso.

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¿Por qué Nanis Ochoa se operó el rostro nuevamente?

Vale la pena recordar que Nanis Ochoa inició un delicado proceso de salud para mejorar su calidad de vida, pues durante años vivió con problemas de respiración ocasionados por alteraciones en su desarrollo maxilar superior y mandíbula.

Nanis Ochoa reveló el procedimiento que le harán
Nanis Ochoa confesó el procedimiento físico que le harán. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Por esta razón, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió tomar cartas en el asunto y someterse a un delicado y largo procedimiento para corregir el problema con ayuda de intervenciones qu1rurg1c4s.

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De esta manera, desde noviembre de 2025 la presentadora ha venido compartiendo su proceso, siendo esta tercera intervención lo más reciente de este.

“Desde Noviembre llevo en este proceso, esta es mi tercera c1rug1a y creo que más que el agotamiento físico ha sido el mental y emocional. Les mando un fuerte abrazo a todas las personas que estén pasando por esto”, comentó Nanis junto a un carrete de fotografías compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

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¿Cómo luce Nanis Ochoa tras su reciente operación ortognática?

En esta misma publicación Nanis Ochoa compartió imágenes tras su reciente procedimiento en donde se dejó ver con vendas alrededor de su rostro, junto a compresas para controlar la inflamación que poco a poco irá cediendo con ayuda de medicación y masajes faciales.

Nanis Ochoa se cansó de las críticas tras su intervención médica.
Nanis Ochoa se cansó de las críticas tras su intervención médica. (Foto Canal RCN)

La presentadora mencionó que durante meses su cuerpo ha sido sometido a una reconstrucción que, aunque desgastaba mucho, era necesario para lograr una mejor calidad de vida a futuro.

“Mi cuerpo lleva meses sobreviviendo en modo reconstrucción. Eso desgasta muchísimo más de lo que la gente se imagina desde afuera. No es solo una c1rug1a, son meses de inflamación, incertidumbre, dolor, cambios faciales y pausa obligada de la vida”

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