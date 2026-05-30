Valentino presumió la millonaria suma que habría recibido de Alejandro Estrada tras la final

Valentino Lázaro generó reacciones entre sus seguidores luego de compartir una captura de pantalla en la que aparecía una supuesta transferencia realizada por Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos Colombia. Según mostró el creador de contenido, el movimiento correspondería a una millonaria suma que presuntamente habría recibido por parte del actor tras el reality.

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¿Cuál habría sido la millonaria suma que recibió Valentino por parte de Alejandro Estrada?

Durante la tarde de este sábado 30 de mayo Valentino Lázaro sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al compartir una captura de pantalla que mostraba una supuesta transferencia que habría recibido por parte del ganador de La casa de los famosos Colombia.

Alejandro Estrada se emocionó al ver a su pueblo celebrar su triunfo en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En la imagen compartida en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Lázaro mostró que supuestamente Alejandro Estraba le había enviado en la madrugada de este sábado una gran suma de sesenta y siete millones de pesos colombianos.

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Esto luego de manifestar abiertamente que no iba a permitir que el actor le entregara la mitad del premio a Tebi Bernal, tal y como lo había manifestado días atrás de coronarse como el ganador de la tercera temporada.

Sin embargo, vale la pena destacar que la imagen sería falsa, pues la tipografía del nombre y el saldo no coinciden de forma limpia con el diseño original de la aplicación por donde supuestamente habría sido enviado el dinero, además de que este sobrepasa el tope permitido.

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¿Por qué Valentino mencionó que no permitiría a Alejandro Estrada compartir su premio con Tebi Bernal?

Vale la pena destacar que la supuesta transferencia en realidad haría parte de una burla hacia la promesa que Alejandro Estrada habría hecho dentro de la competencia en la que indicó que dividiría su premio con Tebi Bernal, en caso de convertirse en el ganador de La casa de los famosos Colombia.

Pues esto generó toda una polémica en plena recta final del afamado reality del Canal RCN, ya que en este punto de la competencia las alianzas entre finalistas no deberían llevarse a cabo, pues solo uno de ellos se llevaría el título de ganador.