Mánager de Yeison Jiménez no estaría de acuerdo con contratar un nuevo vocalista: esto dijo

La búsqueda de un nuevo vocalista para continuar el legado musical de Yeison Jiménez ha generado distintas reacciones, especialmente la de Georgy Parra, quien fue su mánager. Aunque los impulsores de este proyecto han insistido en que no se trata de encontrar un reemplazo para el fallecido cantante, Parra expresó sus reservas frente a la iniciativa y dejó clara su posición sobre la continuidad del proyecto artístico que marcó la carrera del artista popular.

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¿Georgy Parra no está de acuerdo con contratar un nuevo vocalista para la banda de Yeison Jiménez?

Durante la tarde de este sábado 30 de mayo, Georgy Parra, mánager de Yeison Jiménez, rompió el silencio sobre el proceso de búsqueda de un nuevo vocalista para la banda del difunto cantante de música popular.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Con un video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Parra dejó claro que él no jugaba ningún papel dentro del proceso que se estaba llevando a cabo, así mismo reveló su opinión personal al respecto.

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“No tengo nada que ver con el proceso… Yo lo que puedo decir, con mucho respeto, es que quizás yo hubiera hecho las cosas distintas; hace falta conectar con el público de Yeison, saber qué quiere el público”

Georgy Parra manifestó que si el mensaje era que querían dar era que no querían reemplazar a Yeison Jiménez, por qué buscaban un nuevo vocalista, siendo algo contradictorio. Especialmente, porque el público estaba esperando escuchar precisamente la voz del difunto cantante.

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¿Georgy Parra conserva canciones inéditas con la voz de Yeison Jiménez sin estrenar?

Mencionó además que él tenía mucho material grabado con la voz del cantante de música popular y que hasta el momento no había recibido una llamada por parte de su esposa Sonia Restrepo o su familia para saber qué hacer con el material.