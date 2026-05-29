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Sheila Gándara sorprendió con inesperada reacción tras ser mencionada por de Juanda Caribe

Sheila Gándara encendió las redes al reaparecer tras ser mencionada por Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La publicación de Sheila Gándara tras ser mencionada por Juanda Caribe
La reacciónde Sheila Gándara tras ser mencionada por Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Este viernes 29 de mayo, se vivirá la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026 y esto tiene con muchas emociones a los participantes, quienes están preparados para conocer al ganador de la tercera temporada.

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Precisamente, uno de los finalistas es Juanda Caribe, quien mientras estuvo en la competencia, su familia también estaba viviendo un reality, tras la polémica de la cual fue protagonista.

Durante estos últimos días, algunos exparticipantes estuvieron como jedes d campaña d los finalistas y también, otros famosos estuvieron de visita durante 24 horas, disfrutando de la convivencia y de la fiesta organizada por el jefe.

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En el caso de Juanda y Mariana, tuvieron ciertas diferencias con Nicolás Arrieta, debido a que él cuestionó el juego del humorista y del equipo Calma, de hecho, la influenciadora estuvo a la defensiva cuando nombraban a su amigo, quien le confesó cómo fue su relación con Sheila Gándara.

¿Cómo reaccionó Sheila Gándara luego de ser mencionada por Juanda Caribe en La casa de los famosos?

Sheila Gándara reapareció en sus redes sociales luego de ser mencionada por Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia y causó reacciones, pues la barranquillera hizo una publicación con algunas imágenes.

El inesperado gesto de Sheila Gándara tras palabras de Juanda Caribe
La publicación de Sheila Gándara tras ser mencionada por Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

En el post, se ven cuatro fotos de ella en un restaurante y también hay un video en el que se ve que le sirven vino, mientras que la descripción de la publicación dice: “cin cin”, como sonido de brindis.

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Pues mientras su expareja habló de ella, Sheila decidió salir a brindar, por lo que los comentarios de su publicación se llenaron de palabras emotivas, inspirándola y dándole fuerza por lo que se puede venir con la salida de Juanda.

¿Qué dijo Juanda Caribe de Shiela en La casa de los famosos Colombia?

Los internautas no han dejado de reaccionar a las actitudes de Juanda Caribe y Mariana Zapata, cuestionando que la influenciadora lo defiende en todo, sin embargo, lo que causó reacciones fue lo que dijo el humorista sobre Sheila Gándara.

La reacciónde Sheila Gándara tras ser mencionada por Juanda Caribe
El inesperado gesto de Sheila Gándara tras palabras de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

En un momento, el Team Blue se sinceraron en una conversación, en la que Juanda dijo que nadie sabe lo que la mamá de su hija lo hizo pasar el 31 de diciembre y mientras lloraba, decía que eso él no lo iba a decir.

Por su lado, Zapata también lloraba, escuchando las palabras de su amigo, quien se desahogaba con ella.

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