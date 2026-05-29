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Yina Calderón reveló que tuvo una conversación con el equipo de Alejandro Estrada; mostró los chats

Yina Calderón causó revuelo al revelar los detalles de la conversación que sostuvo con con el equipo de Alejandro Estrada.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yina Calderón reveló que tuvo una conversación con el equipo de Alejandro Estrada
Yina Calderón aconsejó al equipo de Alejandro Estrada / (Foto del Canal RCN)

La final de La casa de los famosos Colombia continúa generando conversación lluego de que Yina Calderón revelara la conversación que sostuvo con el equipo de Alejandro Estrada, en medio de la discusión sobre el premio del reality.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre el premio de La casa de los famosos Colombia?

Todo comenzó cuando Alejandro Estrada se refirió a lo que haría si logra quedarse con el primer lugar de la competencia. El actor aseguró que consideraría compartir parte del dinero con Tebi Bernal, debido a la situación económica que atraviesa.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre el premio de La casa de los famosos Colombia?
Alejandro Estrada habla sobre el premio de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Durante la conversación, Alejandro explicó que él también tiene compromisos financieros y deudas empresariales, pero señaló que veía más urgente la situación de su compañero.

Sus declaraciones generaron múltiples reacciones entre los seguidores del programa, quienes debatieron en redes sociales sobre si el premio debería dividirse o no entre los participantes.

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¿Qué respondió el equipo de Alejandro Estrada tras la polémica?

Después de que las declaraciones se viralizaran, el equipo de representación de Alejandro Estrada publicó un comunicado para aclarar la situación frente al dinero del reality.

¿Qué respondió el equipo de Alejandro Estrada tras la polémica?
El equipo de Alejandro Estrada se pronunció en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

En el documento explicaron que las palabras del actor fueron expresadas desde lo personal y no representan un compromiso legal o económico. También dejaron claro que, en caso de ganar, el premio le corresponde únicamente a Alejandro y que será él quien decida cómo administrarlo.

Otro de los puntos que llamó la atención fue el mensaje relacionado con la amistad dentro del programa. Allí señalaron que las relaciones personales no deberían depender de decisiones económicas ni de situaciones del juego.

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¿Qué chats mostró Yina Calderón sobre Alejandro Estrada?

Yina Calderón también decidió pronunciarse al respectó y reveló parte de la conversación que tuvo con el equipo de Alejandro Estrada.

A través de un en vivo, explicó que ella les sugirió emitir un comunicado aclarando que el participante no estaba obligado a repartir el premio con ningún compañero.

En los chats mostrados por Yina, se observa cómo el grupo le respondió que realizarían una transmisión en vivo para dejar clara la posición oficial frente a la polémica. Posteriormente, la influenciadora comentó que el dinero debe quedarse con quien gane la competencia.

Las declaraciones de Yina volvieron a generar conversación entre los seguidores del reality, quienes continúan atentos a todo lo que ocurre en la final del programa.

La final de La casa de los famosos Colombia será este 29 de mayo a las 8:00 p.m. y podrá verse a través del Canal RCN y su aplicación oficial. Los seguidores del reality aún pueden votar por sus finalistas favoritos en lacasadelosfamososcolombia.com

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