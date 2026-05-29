Las emociones volvieron a tomar protagonismo en La casa de los famosos Colombia luego de que Juanda Caribe se mostrara afectado al hablar de Sheila Gándara en medio de una conversación con Mariana Zapata.

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¿Qué ha pasado entre Sheila Gándara y Juanda Caribe?

La relación entre Sheila Gándara y Juanda Caribe se convirtió en uno de los temas más comentados fuera de La casa de los famosos Colombia. Todo comenzó luego de los acercamientos entre el humorista y Mariana Zapata dentro del programa.

Con el paso de los días, Sheila dio señales de que su relación sentimental con Juanda habría terminado. A través de sus publicaciones, dejó claro que no estaba de acuerdo con varias situaciones que observó mientras él continúa en competencia.

En redes recuerdan la historia entre Sheila Gándara y Juanda Caribe / (Foto del Canal RCN)

A esto se sumaron declaraciones de Sheila sobre momentos difíciles que habría vivido durante su embarazo, además de la filtración de supuestos chats de Juanda con otras mujeres antes de ingresar al reality.

Mientras tanto, dentro de la casa, Juanda continuó mencionando en varias ocasiones que extrañaba a Sheila. Sin embargo, el paso de las semanas y las conversaciones con sus compañeros hicieron que reconociera que también tenía sentimientos hacia Mariana Zapata.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre Sheila Gándara?

Durante una conversación con Mariana Zapata, Juanda Caribe habló sobre aspectos de su relación con Sheila Gándara y terminó llorando frente a sus compañeros.

El participante aseguró que existen situaciones de su relación que decidió guardar en privado y que nunca ha querido exponer públicamente. Según comentó, ha preferido asumir las críticas antes que hablar negativamente sobre Sheila.

“Ustedes nunca me han escuchado decir que Sheila es mala”, expresó.

Juanda Caribe rompió en llanto al hablar sobre Sheila Gándara / (Fotos del Canal RCN)

Aunque no explicó exactamente a qué situaciones se refería, el momento llamó la atención de los televidentes y generó comentarios. Algunos internautas afirmaron que el participante se mostró vulnerable al recordar todo lo ocurrido fuera del reality.

Las lágrimas de Juanda Caribe también provocaron reacciones entre sus compañeros, quienes intentaron acompañarlo mientras hablaba sobre lo que siente.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre el apoyo que recibe afuera?

Más adelante, Juanda Caribe confesó que se sintió afectado luego de escuchar comentarios que le hicieron pensar que Sheila Gándara ya no lo estaría esperando fuera del programa.

El participante mencionó que una de las cosas que más le dolió fue llegar a dudar del apoyo de algunas personas en quienes confiaba antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Juanda Caribe se sinceró en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, también aseguró que prefiere enfocarse en quienes sí continúan respaldándolo desde afuera. Allí mencionó nombres como Karola, Palau y Jay Torres, asegurando que quiere creer que siguen acompañándolo durante esta etapa.

Cabe recordar que este 29 de mayo llegará la final de La casa de los famosos Colombia desde las 8:00 p. m. por el Canal RCN. Los seguidores del reality estarán atentos para conocer quién se llevará el título de ganador de esta temporada.