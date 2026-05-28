La recta final de La casa de los famosos Colombia sigue generando conversación. Tras el regreso de varios exparticipantes, muchos internautas se preguntaron por qué Sara Uribe no apareció nuevamente en el programa.

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¿Por qué algunos exparticipantes volvieron a La casa de los famosos Colombia?

En los últimos días, varios exparticipantes regresaron a La casa de los famosos Colombia luego de que el reality entrara en su etapa definitiva. Sin embargo, su regreso no tiene relación con volver a competir por el premio principal.

La dinámica activada por el Jefe consiste en que algunos exintegrantes asuman el rol de jefes de campaña de los finalistas. Con esto, los participantes que ya salieron del programa ayudan a construir estrategias para fortalecer la imagen de los concursantes que siguen en competencia.

Alexa Torrex y Sofía Jaramillo son Jefes de campaña en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Además de acompañarlos dentro de la convivencia, los exparticipantes buscan apoyar a los finalistas en la conexión con el público y en las actividades previas a la final de esta tercera temporada.

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¿Por qué Sara Uribe no volvió a La casa de los famosos Colombia?

A través de redes sociales, Sara Uribe reveló la razón por la que no regresó al reality en esta etapa final.

La presentadora contó que ha estado enfocada en varios compromisos laborales y viajes fuera de Colombia. Según explicó, recientemente estuvo en ciudades como Nueva York y Miami participando en diferentes eventos relacionados con trabajo.

“Gracias a Dios hemos tenido mucho trabajito”, comentó.

Así mismo, mencionó que continuará con una agenda de actividades en ciudades como Connecticut, Boston y Long Island. La exparticipante también señaló que ha estado asistiendo a eventos de moda y otros encuentros programados en Estados Unidos.

Tras sus declaraciones, los internautas dedujeron que este sería el motivo por el que no pudo regresar al programa en esta etapa de la competencia.

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¿Cuándo será la final de La casa de los famosos Colombia?

La gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se llevará a cabo este viernes 29 de mayo de 2026 a las 8:00 p.m.

Los seguidores podrán ver la transmisión a través de la señal del Canal RCN y también mediante su aplicación oficial, donde continúan abiertas las votaciones para elegir al ganador de los 400 millones de pesos.

Los cuatro finalistas que llegaron a esta última etapa del reality son Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal.

Mientras se acerca el cierre de la temporada, los seguidores continúan votando por su participante favorito. Tu también puedes hacerlo a través de lacasadelosfamososcolombia.com