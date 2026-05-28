Súper Concierto de La Feria de las Flores 2026: estos son los artistas confirmados

Los colombianos están ansiosos por asistir a uno de los eventos más importantes a nivel nacional: la Feria de las Flores. Además, ya están confirmados los artistas que harán parte de la programación del Súper Concierto de este año.

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¿Cuándo y dónde se celebra la Feria de las Flores?

La Feria de las Flores se realiza anualmente en la ciudad de Medellín, Antioquia. Normalmente, el festival se realiza en las primeras semanas de agosto. Este año, las fechas anunciadas fueron del 31 de julio al 09 de agosto.

El evento nació en 1957 en la capital antioqueña con el fin de resaltar la tradición silletera, inspirada en los campesinos de Santa Elena que transportaban flores en silletas, y la cultura del departamento.

Durante más de 10 días, la ciudad ofrece múltiples actividades culturales, shows artísticos y desfiles florales a los que los ciudadanos pueden asistir, entre los que destacan: El Desfile de Silleteros, el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos y, por supuesto, el Súper Concierto.

La Feria de las Flores es uno de los eventos más importantes para el departamento antioqueño (Fotos de AFP/Anadolu)

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¿Quiénes son los artistas confirmados para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026?

El espectáculo se destaca por ser la muestra musical más emblemática dentro de la Feria. Se espera que logre reunir a miles de locales y extranjeros apasionados por la música y por la tradición antioqueña.

Cada año, la Alcaldía de Medellín confirma, a través de sus redes sociales, los artistas que asistirán al Súper Concierto; este año, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar a artistas nacionales como:

Silvestre Dangond

Luis Alfonso

Aria Vega

Grupo Niche

Aria Vega y Grupo Niche son artistas nacionales que harán parte de la Feria de las Flores 2026 (Fotos de Prensa Canal RCN y AFP//Mike Coppola)

Sin embargo, el anunció que sorprendió al público fue Carin León, un artista que vendrá directamente desde México para traer su emblemática música regional mexicana con géneros como norteño, banda, mariachi, entre otros.

El Súper Concierto se llevará a cabo el 08 de agosto en el Estadio Atanasio Girardot, donde podrán asistir aproximadamente 55.000 personas.

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¿Cuáles fueron los artistas del Súper Concierto de la Feria de las Flores el año pasado?

Los artistas que se presentaron en el Súper Concierto del 2025 fueron Juan Luis Guerra, Juanes, Fuerza Régida, Blessd, Victor Manuelle y Nelson Velásquez. Este cartel logró reunir lo mejor de la bachata, el pop latino, el regional mexicano, el género urbano y el vallenato.