Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Súper Concierto de La Feria de las Flores 2026: estos son los artistas confirmados

Artistas como Silvestre Dangond y Aria Vega ya confirmaron su participación en el Súper Concierto de La Feria de las Flores 2026

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Artistas confirmados para la Feria de las Flores 2026
Silvestre Dangond y Luis Alfonso son solo 2 de todos los artistas confirmados para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026 (Foto de AFP/Mike Coppola y Buen Día, Colombia)

Los colombianos están ansiosos por asistir a uno de los eventos más importantes a nivel nacional: la Feria de las Flores. Además, ya están confirmados los artistas que harán parte de la programación del Súper Concierto de este año.

Artículos relacionados

¿Cuándo y dónde se celebra la Feria de las Flores?

La Feria de las Flores se realiza anualmente en la ciudad de Medellín, Antioquia. Normalmente, el festival se realiza en las primeras semanas de agosto. Este año, las fechas anunciadas fueron del 31 de julio al 09 de agosto.

El evento nació en 1957 en la capital antioqueña con el fin de resaltar la tradición silletera, inspirada en los campesinos de Santa Elena que transportaban flores en silletas, y la cultura del departamento.

Durante más de 10 días, la ciudad ofrece múltiples actividades culturales, shows artísticos y desfiles florales a los que los ciudadanos pueden asistir, entre los que destacan: El Desfile de Silleteros, el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos y, por supuesto, el Súper Concierto.

La Feria de las Flores se celebra desde 1957
La Feria de las Flores es uno de los eventos más importantes para el departamento antioqueño (Fotos de AFP/Anadolu)

Artículos relacionados

¿Quiénes son los artistas confirmados para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026?

El espectáculo se destaca por ser la muestra musical más emblemática dentro de la Feria. Se espera que logre reunir a miles de locales y extranjeros apasionados por la música y por la tradición antioqueña.

Cada año, la Alcaldía de Medellín confirma, a través de sus redes sociales, los artistas que asistirán al Súper Concierto; este año, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar a artistas nacionales como:

  • Silvestre Dangond
  • Luis Alfonso
  • Aria Vega
  • Grupo Niche
Artistas invitados al Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026
Aria Vega y Grupo Niche son artistas nacionales que harán parte de la Feria de las Flores 2026 (Fotos de Prensa Canal RCN y AFP//Mike Coppola)

Sin embargo, el anunció que sorprendió al público fue Carin León, un artista que vendrá directamente desde México para traer su emblemática música regional mexicana con géneros como norteño, banda, mariachi, entre otros.

El Súper Concierto se llevará a cabo el 08 de agosto en el Estadio Atanasio Girardot, donde podrán asistir aproximadamente 55.000 personas.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron los artistas del Súper Concierto de la Feria de las Flores el año pasado?

Los artistas que se presentaron en el Súper Concierto del 2025 fueron Juan Luis Guerra, Juanes, Fuerza Régida, Blessd, Victor Manuelle y Nelson Velásquez. Este cartel logró reunir lo mejor de la bachata, el pop latino, el regional mexicano, el género urbano y el vallenato.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Yeison Majé anunció que espera bebé Talento nacional

Famoso cantante de música popular y su esposa anunciaron que esperan bebé

El reconocido cantante y amigo de Yeison Jiménez anunció el embarazo de su pareja con emotiva publicación.

Karol G ganó dos premios en los AMAs 2026 y su look se llevó todas las miradas Karol G

Karol G triunfó en los AMAs 2026, pero su look terminó desatando críticas en redes, ¿por qué?

Karol G ganó dos premios en los AMAs 2026, pero su look terminó generando críticas en redes sociales.

Giovanny Ayala no asistió al homenaje de Yeison Jiménez. Giovanny Ayala

Giovanny Ayala sembró nuevas dudas sobre su carrera con un reciente video que compartió en redes

Las dudas sobre la carrera de Giovanny Ayala han surgido a partir de las diferencias que ha tenido con colegas del género popular.

Lo más superlike

Mensaje de Johanna Fadul a sus haters Johanna Fadul

Johanna Fadul le envió contundente mensaje a sus 'haters': “no entiendo qué les he hecho"

Tra una ola de malos comentarios que recibió Johanna Fadul en sus redes sociales, la influenciadora se pronunció al respecto

Cantante se hace viral por su parecido vocal con Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Cantante conmociona por el increíble parecido de su voz con la de Yeison Jiménez

Yuli Ruiz explotó contra Tebi Bernal La casa de los famosos

Yuli Ruiz y Tebi Bernal tuvieron una dura confrontación en La casa de los famosos

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”

Los riesgos del procedimiento que se realiza Luisa Fernanda W para borrar sus tatuajes Salud y Belleza

Luisa Fernanda W mostró cómo borra sus tatuajes y desató dudas sobre los riesgos del proceso, ¿cuáles son?