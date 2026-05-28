Fredy Guarín recibió curioso mensaje de Andreina Fiallo tras video sobre su proceso: “No diré nada”

Andreina Fialloy Fredy Guarinsiguen alimentando los rumores de una posible reconciliación luego de una sorpresiva reacción de la empresaria en un video del exfutbolista.

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¿Qué publicó Fredy Guarín que llamó la atención de Andreina Fiallo?

Desde hace varios días, los usuarios comenzaron a especular sobre un supuesto acercamiento entre la expareja, que lleva cerca de una década separada.

Todo surgió luego de la celebración de los 15 años de la hija que tienen en común, en el que sorprendieron al compartir algunas fotografías juntos.

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Tras esto, varios seguidores comenzaron a notar diferentes reacciones y comentarios entre ambos en redes sociales, algunos de ellos acompañados de emojis y mensajes que llamaron la atención.

Recientemente, Fredy Guarín compartió un video reflexionando sobre el proceso personal que atraviesa relacionado con el consumo de licor.

Andreina Fiallo reaccionó a video de Fredy Guarín y avivó rumores de reconciliación. (Foto: AFP)

Como se conoce, el exfutbolista ha hablado anteriormente sobre algunas situaciones difíciles que vivió debido al consumo excesivo de alcohol y varios episodios que protagonizó en el pasado.

En el video publicado en sus redes sociales, Fredy Guarín aparece hablando sobre su proceso personal y enviando un mensaje relacionado con su recuperación.

“Solo por hoy no consumo, solo por hoy no bebo, solo por hoy no le entrego mi cuerpo ni mi alma ni a esa dependencia”, expresó mientras se tocaba el corazón con la mano. Posteriormente, también agregó: “Sí se puede”.

Por supuesto, esto generó varios comentarios y mensajes de apoyo no solo de los usuarios, sino que además de varios famosos.

¿Qué comentario hizo Andreina Fiallo en el video de Fredy Guarín?

Entre las reacciones que más llamaron la atención estuvo la de Andreina Fiallo, quien inicialmente reaccionó con un “me gusta” al video publicado por Fredy Guarín.

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Además, posteriormente dejó un comentario que no pasó desapercibido entre los usuarios en redes sociales.

Andreina Fiallo reaccionó a video de Fredy Guarín y avivó rumores de reconciliación. (Foto: Canal RCN)

“No diré nada”, escribió Andreina Fiallo en la publicación del exfutbolista.

Posteriormente la reacción fue compartida en cuentas de entretenimiento y generó nuevas reacciones sobre los rumores de reconciliación entre ambos.

Sin embargo, al revisar posteriormente la publicación de Fredy Guarín, el comentario de Andreina Fiallo ya no aparecía visible dentro del video compartido por el exjugador colombiano.