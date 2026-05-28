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Johanna Fadul reapareció con contundente mensaje tras denuncia legal de Marilyn Patiño, ¿qué dijo?

La actriz compartió un comentario tras las declaraciones de Marilyn Patiño sobre la afirmación de Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Johanna Fadul reapareció tras polémica con Marilyn Patiño y mensaje llamó la atención
Johanna Fadul compartió inesperada foto tras acciones legales de Marilyn Patiño. (Fotos: Canal RCN)

Johanna Fadul reapareció en redes sociales en el que compartió una imagen junto a un mensaje que llamó la atención, esto en medio de la polémica que sostiene actualmente con Marilyn Patiño.

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¿Qué pasó entre Johanna Fadul y Marilyn Patiño?

Todo comenzó tras la eliminación de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia, momento en el que comenzaron a circular versiones sobre un supuesto beso entre Mariana y Juanda Caribe dentro del confesionario de La casa de los famosos.

Inicialmente, Marilyn Patiño habló sobre el tema y posteriormente aclaró que sí mencionó que hubo un beso, pero aseguró que nunca dio nombres sobre las personas involucradas en la situación.

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Tras las declaraciones de Marilyn Patiño, Johanna Fadul reaccionó públicamente y aseguró que la actriz supuestamente la había llamado para contarle que había visto a Juanda Caribe y Mariana Zapata besarse dentro del confesionario.

Johanna Fadul reapareció tras polémica con Marilyn Patiño y mensaje llamó la atención
Johanna Fadul compartió inesperada foto tras acciones legales de Marilyn Patiño. (Fotos: Canal RCN)

Las declaraciones de Johanna Fadul desataron rápidamente una fuerte discusión entre ambas actrices en redes sociales, donde comenzaron a intercambiar señalamientos y diferentes mensajes relacionados.

Posteriormente, Marilyn Patiño volvió a pronunciarse sobre el tema y aseguró que tomó acciones legales contra Johanna Fadul por las declaraciones que realizó públicamente.

Además, Marilyn también expresó que Johanna Fadul debía retractarse públicamente sobre lo que dijo en relación con la información que habría compartido.

Johanna Fadul reapareció tras polémica con Marilyn Patiño y mensaje llamó la atención
Johanna Fadul compartió inesperada foto tras acciones legales de Marilyn Patiño. (Fotos: Canal RCN)

¿Qué publicación compartió Johanna Fadul en medio de la polémica?

Hasta el momento, Johanna Fadul no se ha referido nuevamente de manera directa a la situación con Marilyn Patiño. Sin embargo, recientemente compartió una publicación que llamó la atención de varios usuarios en redes sociales.

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En la imagen publicada por la actriz aparece junto a su esposo, Juanse Quintero, mientras ambos se encuentran abrazados y justo detrás de ellos se encuentra una iglesia.

“Te amo esposo”, escribió Johanna Fadul junto a la fotografía que compartió en sus historias de Instagram donde suma millones de seguidores.

Aunque la actriz no mencionó directamente la polémica ni a Marilyn Patiño, varios usuarios interpretaron esta publicación como una posible reacción indirecta en medio de la polémica que se desató en redes sociales tras su afirmación.

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