Manuela Gómez explotó contra Beba en su reingreso a La casa de los famosos: “No tiene modales”

La casa de los famosos Colombia continúa dando de qué hablar a pocos días de la gran final de su tercera temporada. En esta ocasión, las protagonistas fueron Beba y Manuela Gómez, quienes tuvieron un fuerte cruce de palabras tras el reingreso de algunos exparticipantes.

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¿Qué pasó entre Beba y Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

La tensión comenzó luego de que varios exintegrantes regresaran temporalmente a la casa más famosa de Colombia para acompañar a los finalistas durante los últimos días.

Nicolás Arrieta le preguntó directamente a Manuela Gómez cuál era la persona que peor le caía entre los exparticipantes que regresaron para la final.

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En medio de la conversación, Yuli Ruiz le pidió a Manuela que dejara de ser “tibia”, luego de que la influenciadora respondiera inicialmente que prefería reservarse su opinión.

Manuela Gómez enfrentó a Beba y todo terminó en discusión. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, Manuela Gómez aseguró que no le gustaba la gente maleducada y que no saludaba al llegar a un lugar. En ese momento, se refirió directamente a Beba, señalando que no saludó ni a ella ni a Yuli cuando llegó al Canal.

“Así sea por cortesía, cuando llegue a un lugar, salude”, expresó Manuela mientras señalaba a Beba.

Marilyn Patiño también intervino y comentó que Beba no saludaba a nadie.

Manuela Gómez continuó diciendo que, aunque ya todos son exparticipantes, haciendo referencia que ya se están mostrando como personas y no jugadores.

“No tiene idea de modales”, expresó Manuela.

¿Cómo reaccionó Beba tras los comentarios de Manuela Gómez?

Mientras Manuela Gómez hablaba, Beba respondió inicialmente diciendo “qué pesar”. Sin embargo, posteriormente lanzó un fuerte comentario relacionado con el paso de Manuela en La casa de los famosos.

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“Manuela, saliste por mueble y crees que en 24 horas vas a lograr algo”, respondió Beba.

Ante esto, Manuela aseguró que no estaba interesada en lograr nada, pero insistió en que lo mínimo era mantener la cortesía y la educación.

Manuela Gómez enfrentó a Beba y todo terminó en discusión. (Foto: Canal RCN)

La discusión continuó subiendo de tono cuando Manuela le dijo a Beba: “¿Ahora vas a hacer el show tapándote las orejas y torciendo los ojos?”.

“Ubíquese, mija”, agregó Manuela Gómez.

Finalmente, Beba reaccionó diciendo que Manuela Gómez estaba “borracha” y diciéndole a Valentino que no sabía que le pasaba.