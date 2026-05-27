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Tebi Bernal fue duramente cuestionado en el debate por su actitud con Alexa Torrex: "Nunca la elegiste"

En medio del polémico debate de La casa de los famosos Col, Tebi Bernal fue criticado por su mala actitud con Alexa Torrex.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Tebi Bernal fue duramente cuestionado en el debate por su actitud con Alexa Torrex: "Nunca la elegiste"
¿Por qué fue cuestionado Tebi Bernal en el debate? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Tebi Bernal se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también por ser uno de los finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo, Tebi acaparó la atención mediática por los distintos sucesos que presentó en el programa, en especial, por el cambio de actitud que tuvo al ver que Alexa Torrex eligió a Alejandro Estrada para ser su jefa de campaña.

Con base en esto, los finalistas generaron una gran variedad de opiniones en las redes sociales por los distintos discursos que se llevaron a cabo en el gran debate de los finalistas de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál fue la pulla que le lanzaron a Tebi Bernal en el debate de La casa de los famosos Colombia?

Durante el debate, los finalistas: Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Juanda Caribe generaron una gran variedad de opiniones por parte de los internautas, en especial, por sus respectivos discursos.

Tebi Bernal fue duramente cuestionado en el debate por su actitud con Alexa Torrex: "Nunca la elegiste"
Esta fue la razón por la que Tebi Bernal fue cuestionado en el debate. | Foto. Canal RCN

En la gala de este 27 de mayo, Tebi Bernal demostró tener un cambio de actitud, en especial, por todo lo que vivió al ver que Alexa eligió a Alejandro Estrada como su jefa de campaña.

Luego del discurso que cada uno de los finalistas dio, uno de los más interrogados no solo por parte de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, sino que también, por parte de sus otros compañeros, con quienes espera llegar al final, lo interrogaron por su distancia con Alexa Torrex.

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¿Qué respondió Tebi Bernal ante la pulla que le lanzaron al no “elegir” a Alexa Torrex?

Durante el debate, Tebi Bernal aprovechó la oportunidad de responder a las diferentes preguntas que le hicieron las celebridades en el debate de La casa de los famosos Colombia.

Tebi Bernal fue duramente cuestionado en el debate por su actitud con Alexa Torrex: "Nunca la elegiste"
Esto dijo Tebi Bernal por su distancia con Alexa. | Foto: Canal RCN

En medio de esta situación, Tebi Bernal explicó con detalle la razón por la que ha tenido ciertos comportamientos con Alexa, expresando lo siguiente:

“Logré habla con ella y más allá de ponerla primero, toca tener una responsabilidad y hasta que no tenga contexto de muchas cosas, entonces, más allá de hablar de un primer lugar, hablo de ella como persona”, agregó Tebi Bernal.

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