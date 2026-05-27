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Karol G compartió foto de Feid en sus redes sociales, según fans

Karol G volvió a llamar la atención tras publicar una foto de un hombre que muchos asociaron con Feid.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karol G comparte imagen y seguidores creen ver a Feid en la publicación
Karol G comparte imagen y seguidores creen ver a Feid en la publicación. (Foto AFP: Dia Dipasupil).

Karol G volvió a captar la atención en redes sociales luego de compartir una fotografía en la que aparece un hombre al que muchos internautas han asociado con el cantante urbano Feid. La imagen generó una ola de comentarios y supuestos entre los seguidores, quienes no tardaron en reaccionar y debatir sobre si se trataba o no del artista.

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¿Karol G compartió foto de Feid en sus redes sociales?

Durante la noche de este miércoles 27 de mayo, Karol G sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales con un carrete de fotografías en el que mostró diversos momentos vividos en los últimos días. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue una imagen que muchos asociaron con su expareja, Feid.

Karol G desata rumores tras supuesta foto de Feid en sus redes sociales
Karol G desata rumores tras supuesta foto de Feid en sus redes sociales. (Foto AFP: Dia Dipasupil).

La fotografía en cuestión aparece en el cuarto slide de la publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores. En ella se observan dos hombres, siendo el de la derecha el que varios usuarios aseguran que se trata de Feid, debido a que luce una gorra y una expresión similar a la que suele hacer en sus fotos.

Sin embargo, Karol G dejó claro que no se trataba de su expareja, sino de Ríos, productor y compositor colombiano que ha sido pieza fundamental en gran parte de los éxitos de la artista urbana.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Karol G a la supuesta foto de Feid?

En medio de la confusión generada en redes sociales, la artista no profundizó en el tema, pero la imagen fue suficiente para desatar comentarios y teorías entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar a la publicación.

Comentarios como “Omg, Feid en la 4 foto. Nooo, Karol G nos lo quitó de nuevo”, “Y sí señores, es Feid, pero ella es la reina, la más bella”, y “¿Sale mi papi Ferxxo o me parece?” fueron algunos de los que más destacaron.

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Sin embargo, pese a la aclaración, en redes, la publicación siguió acumulando reacciones y alimentando las especulaciones, mientras los seguidores continuaban debatiendo si realmente se trataba del artista urbano o no.

La foto de Karol G que tiene a los fans hablando de Feid en redes
La foto de Karol G que tiene a los fans hablando de Feid en redes. (Foto AFP: Dia Dipasupil).
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