En la última semana, los participantes que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia han generado una gran variedad de sucesos por parte de los internautas por todos los acontecimientos que se han presentado en el reality.

Por este motivo, los finalistas del reality quienes son: Tebi Bernal, Alejandro Estrada, Juanda Caribe y Valentino Lázaro, han generado una ola de comentarios por parte de los internautas por todos los sucesos que han presentado durante los cuatro meses.

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¿Cómo inició el gran debate de los finalistas en La casa de los famosos Colombia?

En la gala de este miércoles 27 de mayo, Valentino, Alejandro, Tebi y Juanda generaron una gran variedad de interacciones por parte de los internautas por el esperado debate que se llevó a cabo en el reality.

Esto se dijeron los participantes en el debate. | Foto: Canal RCN

El primero que se presentó fue Valentino Lázaro, quien fue contundente con sus palabras, en especial, por el discurso que compartió delante de sus compañeros, jefes de campaña y algunos exparticipantes, pues, expresó las siguientes palabras:

“Yo creo en las segundas oportunidades y no solo para mí, sino que también a mis compañeros finalistas, pero agradezco a Canal RCN al darme esta oportunidad. Desde pequeño los adultos trataron de encajarme en un molde”, expresó Valentino.

El siguiente finalista que se presentó fue Juanda Caribe, quien fue honesto con sus palabras y argumentó lo siguiente:

“Bueno Colombia, hoy te habla Juan David, saludo primero a Colombia por traerme hasta aquí, agradeciéndole a los compañeros, así también, el Canal RCN, le abrió las puertas, les agradezco a todos”, añadió.

¿Cómo fue el discurso de Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

El otro finalista que fue contundente con sus palabras fue Alejandro Estrada, quien fue honesto y mencionó el momento en el que su nombre fue tendencia en la primera temporada tras su polémica ruptura con Nataly Umaña:

“Buenas noches, esta mañana me levanté pensativo, evaluando por qué debo ser el ganador de La casa de los famosos Colombia, pero hoy les hablo desde el corazón. Lo que es Alejandro desde el corazón, muchos me conocen de un momento que me dolió en la temporada, lo viví me levanté y me enseñó que las derrotas se convierten en aprendizajes, ahora soy el zorro viejo”, señaló Alejandro.

El último famoso que se presentó fue Tebi Bernal, quien demostró una mejor actitud a pesar de los cambios de actitud que tuvo:

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¿Qué acontecimientos se llevaron a cabo en el debate? | Foto: Canal RCN

“Hey parcero, créalo usted. En mi vida he pasado por varias pruebas, eso me encanta, pero eso me hace darme cuenta que sin ser favorito, voy a ganar. Después de 13 placas, acá estoy, mi motivación es mi hija”, reiteró.

Posteriormente, las celebridades generaron una gran variedad de interacciones por todos los cuestionamientos que se presentaron por parte de todos.