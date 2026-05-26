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Mamá del piloto fallecido en accidente de Yeison Jiménez hizo grave denuncia

La mamá de Fernando Torres Rojas, piloto fallecido en accidente de Yeison Jiménez, rompió el silencio en La FM.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Madre del piloto de Yeison Jiménez hizo denuncia
Madre del piloto de Yeison Jiménez hizo denuncia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Diana Rojas, madre de Fernando Torres Rojas, el piloto que perdió la vida en el accidente aéreo relacionado con el equipo del cantante Yeison Jiménez, hizo una delicada denuncia pública.

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¿Cuál fue la denuncia que hizo la madre del piloto que falleció en accidente de Yeison Jiménez?

La señora en conversación con Santiago Ángel de La FM hizo una denuncia contra un reconocido cirujano, a quien acusa de intimidaci*nes y amen*zas tras reclamar por los resultados de una cirugía estética.

La mujer decidió romper el silencio en medio del boom mediático que hay por el caso de Yulixa Toloza.

Diana reveló detalles de una situación que, según asegura, ha agravado el difícil proceso emocional que enfrenta desde la muerte de uno de sus hijos en el accidente de Yeison Jiménez el 10 de enero.

Rojas señaló que, además de las complicaciones de salud que habría sufrido tras someterse a varios procedimientos estéticos, también ha sido víctima de mensajes y publicaciones que considera amenaz*ntes.

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¿Qué le pasó a la mamá del piloto de Yeison Jiménez?

Según relató, todo comenzó en enero de 2025, cuando acudió a una clínica ubicada al norte de Bogotá con la intención de realizarse una cirugía abdominal.

Allí conoció al médico, quien le habría recomendado intervenir también otras zonas de su cuerpo. Aunque el procedimiento completo tendría un costo cercano a los 70 millones de pesos, el especialista le habría ofrecido realizarlo por 50 millones.

Sin embargo, la experiencia terminó convirtiéndose en una pesadilla. Diana asegura que tras la operación comenzaron los problemas de salud y posteriormente surgieron desacuerdos que la llevaron a presentar reclamos.

Fue entonces cuando, según su versión, empezaron las intimidaciones a través de redes sociales.

Uno de los episodios que más la afectó ocurrió cuando, de acuerdo con su denuncia, el médico hizo referencia pública a su hijo fallecido y mencionó también a otro de sus hijos.

"Mis enemigos o terminan mal, muy mal, o terminan en la cárcel. Y a esta señora va a seguir yéndole mal, porque la vida ya le mató un hijo, pero acuérdese que usted tiene otro hijo".

Las palabras provocaron una fuerte reacción en Diana Rojas, quien aseguró que el comentario reabrió una herida que nunca cree posible sanar.

"Yo hoy estoy muerta en vida y no puede ser que este señor se refiera a mi adorado hijo que murió en ese accidente y tampoco que se refiera a mi otro hijo, el único que me queda".

Además de las denuncias por presuntas amenazas, la mujer afirmó que actualmente debe someterse a procesos de reconstrucción mam*ria y a otros tratamientos médicos debido a las secuelas que, según ella, le dejaron los procedimientos estéticos.

Según Diana, la Fiscalía y autoridades pertinentes adelantan las investigaciones por las presuntas am*nazas y posibles irregularidades en sus procedimientos estéticos.

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