En las últimas horas, un reconocido cantante se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por compartir públicamente en sus redes sociales que está atravesando por un importante momento a nivel personal tras celebrar el cumpleaños de su pareja.

Sin duda, el cantante ha adquirido gran visibilidad en los últimos años al demostrar que cuenta con gran habilidad al ser uno de los máximos exponentes del regional mexicano al ser parte de una de las agrupaciones más exitosas a nivel internacional y, también, en demostrar que comparte su orientación sin ningún tipo de temor.

¿Quién es el reconocido cantante que compartió emotiva publicación junto a su pareja?

Una de las agrupaciones mexicanas que más popularidad ha tenido en los últimos años es Grupo Firme, la cual se ha destacado por ser una de las más escuchadas en Latinoamérica, sino que también, en distintas partes del mundo.

Así celebró Jhonny Caz el cumpleaños de su pareja. | Foto: Freepik

Por esta razón, uno de los cantantes de la agrupación salió del clóset hace varios años públicamente, él es Jhonny Caz, quien ha demostrado que se siente orgulloso de compartir públicamente su orientación.

Con base en esto, Jhonny se ha destacado no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico al ser un destacado cantante, sino que también, por compartir mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores que está atravesando por un importante momento al celebrar el cumpleaños de su pareja el pasado 25 de mayo, pues expresó las siguientes palabras:

“Hoy es cumpleaños de uno de los seres más maravillosos del mundo, el amor de mi vida, mi compañero de travesuras, mi cómplice y mi persona favorita, te amo y espero poder seguir celebrando tu vida muchos años más y a tu lado”, expresó Jhonny Caz.

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¿Quién es el hombre con el que Jhonny Caz se casó hace un periodo de tiempo?

El hombre que es el esposo de Jhonny Caz, uno de los cantantes de la agrupación de Grupo Firme, es Jonathan Bencomo, quien es un reconocido creador de contenido digital mexicano, quien cuenta con más de 273 mil seguidores.

Él es el hombre que enamoró a Jhonny Caz, uno de los cantantes de Grupo Firme. | Foto: Freepik

Así también, Jhonny y Jonathan han demostrado que hay una especial relación entre ambos, en especial, por todos los momentos que han vivido desde que confirmaron públicamente que son pareja hace un largo periodo de tiempo.