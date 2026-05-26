Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famoso cantante presumió su relación con un hombre públicamente en sus redes: ¿quién es?

Reconocido cantante genera una ola de comentarios en redes tras presumir a su novio con emotivo video a quien le dio un beso.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famoso cantante presumió su relación con un hombre públicamente en sus redes: ¿quién es?
¿Quién es el reconocido cantante que presumió su relación? | Foto: Freepik

En las últimas horas, un reconocido cantante se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por compartir públicamente en sus redes sociales que está atravesando por un importante momento a nivel personal tras celebrar el cumpleaños de su pareja.

Sin duda, el cantante ha adquirido gran visibilidad en los últimos años al demostrar que cuenta con gran habilidad al ser uno de los máximos exponentes del regional mexicano al ser parte de una de las agrupaciones más exitosas a nivel internacional y, también, en demostrar que comparte su orientación sin ningún tipo de temor.

Artículos relacionados

¿Quién es el reconocido cantante que compartió emotiva publicación junto a su pareja?

Una de las agrupaciones mexicanas que más popularidad ha tenido en los últimos años es Grupo Firme, la cual se ha destacado por ser una de las más escuchadas en Latinoamérica, sino que también, en distintas partes del mundo.

Famoso cantante presumió su relación con un hombre públicamente en sus redes: ¿quién es?
Así celebró Jhonny Caz el cumpleaños de su pareja. | Foto: Freepik

Por esta razón, uno de los cantantes de la agrupación salió del clóset hace varios años públicamente, él es Jhonny Caz, quien ha demostrado que se siente orgulloso de compartir públicamente su orientación.

Con base en esto, Jhonny se ha destacado no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico al ser un destacado cantante, sino que también, por compartir mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores que está atravesando por un importante momento al celebrar el cumpleaños de su pareja el pasado 25 de mayo, pues expresó las siguientes palabras:

“Hoy es cumpleaños de uno de los seres más maravillosos del mundo, el amor de mi vida, mi compañero de travesuras, mi cómplice y mi persona favorita, te amo y espero poder seguir celebrando tu vida muchos años más y a tu lado”, expresó Jhonny Caz.

Artículos relacionados

¿Quién es el hombre con el que Jhonny Caz se casó hace un periodo de tiempo?

El hombre que es el esposo de Jhonny Caz, uno de los cantantes de la agrupación de Grupo Firme, es Jonathan Bencomo, quien es un reconocido creador de contenido digital mexicano, quien cuenta con más de 273 mil seguidores.

Famoso cantante presumió su relación con un hombre públicamente en sus redes: ¿quién es?
Él es el hombre que enamoró a Jhonny Caz, uno de los cantantes de Grupo Firme. | Foto: Freepik

Así también, Jhonny y Jonathan han demostrado que hay una especial relación entre ambos, en especial, por todos los momentos que han vivido desde que confirmaron públicamente que son pareja hace un largo periodo de tiempo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ella es Carolina Manrique, la exnovia de Francisco Bolívar quien preocupó a sus seguidores Talento nacional

Ella es Carolina Manrique, la exnovia de Francisco Bolívar quien preocupó a sus seguidores

Internautas generan diversas opiniones sobre quién es la exnovia de Carolina Manrique, expareja del actor Francisco Bolívar.

Expareja de Epa Colombia mostró supuesto cambio en su cara Diana Celis

Diana Celis, expareja de Epa Colombia, reapareció con cambio en su rostro: “me hice la rino”

Diana Celis sorprendió en redes sociales tras mostrar el cambio en su rostro y revelar qué se realizó.

Luisa Fernanda W explicó por qué decidió borrarse los tatuajes de Legarda: “soltar el pasado” Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W rompió el silencio sobre la eliminación de sus tatuajes de Legarda: “soltar el pasado”

La creadora de contenido habló del proceso emocional y espiritual que vive mientras elimina varios tatuajes de su cuerpo, incluidos los relacionados con Legarda.

Lo más superlike

Reconocido streamer es encontrado inconsciente en plena vía pública. Viral

Reconocido streamer fue encontrado inconsciente en plena vía pública; ¿qué le pasó?

Famoso creador de contenido apareció inconsciente en plena vía pública y generó alarma en redes sociales

Eidevin le lanza indirecta a Alejandro Estrada. Juanda Caribe

Eidevin sorprendió al enviar indirecta a Alejandro Estrada, mientras mostraba apoyo a Juanda Caribe

Eduardo Zapien reveló que fue diagnosticado con enfermedad renal poliquística Influencers

Reconocido influencer fue diagnosticado con extraña enfermedad: ¿qué es la renal poliquística?

Karol G ganó dos premios en los AMAs 2026 y su look se llevó todas las miradas Karol G

Karol G triunfó en los AMAs 2026, pero su look terminó desatando críticas en redes, ¿por qué?

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?