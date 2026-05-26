En los últimos días, el nombre de Eidevin López se ha convertido en tendencia no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por todos los acontecimientos que tuvo al ser uno de los exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Eidevin atravesó por un momento lleno de temor junto a Yuli Ruíz, pues los robaron en la ciudad de Medellín y atravesaron por un momento lleno de susto, pues, el video lo compartió la influenciadora mediante sus redes sociales.

Por su parte, Eidevin estuvo unos días alejado de las redes sociales por el complicado momento que enfrentó junto a Yuli Ruíz. Sin embargo, reapareció en las últimas horas con un mensaje que desató una ola de opiniones en redes sociales.

¿Cuál fue el mensaje con el que reapareció Eidevin López en sus redes sociales?

Es clave mencionar que Eidevin López se ha destacado no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por mantener informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Este mensaje dejó Eidevin López en sus redes. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Eidevin dejó preocupados a sus seguidores por el complicado momento que enfrentó junto a Yuli Ruíz, en el que atravesaron un complicado momento tras un desafortunado hecho de robo.

Por este motivo, Eidevin reapareció en las últimas horas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores que está mucho más tranquilo tras el complicado momento que vivió junto a Yuli Ruíz, pues expresó las siguientes palabras al perder sus redes sociales también:

“Hola, ¿cómo están? Mis amores, ya tengo acceso a mis cuentas de Instagram y Facebook, gracias a todos los que se preocuparon”, expresó Eidevin López en la descripción de la publicación.

¿Cómo fue el robo que les ocurrió a Yuli Ruíz y Eidevin López?

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El fin de semana pasado, Yuli Ruíz compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un video en el que evidenció todos los detalles que vivió en medio del susto que tuvo junto a Eidevin López al ser robados.

Este desafortunado hecho le ocurrió a Eidevin López y a Yuli Ruíz. | Foto: Canal RCN

En el video se evidencia que a pesar del complicado momento por el que atravesaron, salieron ilesos, aunque perdieron algunas de sus pertenencias.

Por este motivo, varios de sus seguidores les han enviado varios mensajes de apoyo por el complicado momento por el que atravesaron.