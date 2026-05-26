Alejandro Estrada sorprendió con radical decisión sobre Tebi Bernal: ¿fin de la amistad?

Alejandro Estrada, uno de los cuatro finalistas de esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, recientemente capturó la atención en redes sociales al revelar que tomó radical decisión sobre la relación que tenía con el también participante Tebi Bernal.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Tebi Bernal en la recta final de La casa de los famosos Colombia?

A raíz de ciertas actitudes que ha tenido Tebi Bernal desde el ingreso de los jefes de campaña, el reconocido actor no dudó en aprovechar las cámaras de la casa para enviar un mensaje a todos su fandom y explicar las razones por las que prefiere terminar su juego solo en estos últimos días de competencia.

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"Yo dejo la amistad en un stand by porque ayer me hablaron de una manera y no ha habido cero preocupación por cómo esté yo, no ha habido cero preocupación por cómo esté la persona que le vino a hacer una campaña, sencillamente hay una preocupación por no sé... ya me confundo", señaló Estrada.

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¿Alejandro Estrada confirmó que tomará distancia de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con el finalista de esta tercera edición del reality de convivencia, en este punto cuando se acerca el momento de conocer el nombre del ganador, no tiene muy claro si el comportamiento de Tebi corresponde a estrategia o al mismo juego.

Alejandro Estrada sorprendió al tonar distancia de Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

Y aunque no lo tiene claro, lo que sí dejó en manifiesto, es que no está en sus planes dejarse confundir por lo que viene sucediendo, todo lo contrario, está dispuesto a tomar lo que le corresponde, reiterando que está completamente seguro de que muchos de sus fans están de acuerdo con su posición.

Alexa Torrex, quien estuvo presente mientras Estrada dio a conocer su postura, le hizo saber al llamado 'Zorro viejo" que él merece hacer su campaña como todos los demás, y no solo eso, también le insistió en que le haga saber si en algún momento se siente incómodo con su cercanía hacia el antioqueño.

Esto dijo Alejandro Estrada sobre Tebi Bernal en La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

Lo anterior, llevó a que el mismo Alejandro asegurara que, en caso de ver algo con lo que no esté de acuerdo, se lo hará saber inmediatamente.