Shakira lidera el ranking de las 25 colombianas más bellas y las redes estallaron: ¿quiénes están?

Una reciente publicación en redes sociales, volvió a poner sobre la mesa un tema que desde siempre ha sido ampliamente comentado no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo, se trata de un listado en el que se resalta la belleza de las mujeres de nuestro país.

¿Cuáles son las 25 mujeres colombianas más bellas del momento?

El listado fue compartido por la cuenta de estadísticas y entretenimiento “Data Of Stats” en X, anteriormente conocido como Twitter, y reúne a varias de las celebridades más reconocidas de Colombia en el mundo de la música, la televisión, el modelaje y las redes sociales.

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La barranquillera Shakira encabeza el ranking ocupando el primer lugar, seguida por la actriz y empresaria Sofía Vergara, quien desde hace años se ha convertido en una de las figuras latinas más importantes de Hollywood. En el tercer puesto aparece Paulina Vega, recordada por haber ganado Miss Universo en 2014.

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Dentro del top también destacan reconocidas figuras de la televisión colombiana como Carmen Villalobos, Sara Corrales, Jessica Cediel y Lina Tejeiro, quienes constantemente generan conversación por sus proyectos y presencia en redes sociales.

Asimismo, el listado incluye a cantantes, modelos e influenciadoras como Greeicy Rendón, Laura Tobón y Natalia París. También aparecen exreinas de belleza como Ariadna Gutiérrez, María Fernanda Aristizábal y Valerie Domínguez.

Aunque muchas personas estuvieron de acuerdo con varios de los nombres mencionados, otros usuarios no tardaron en reaccionar asegurando que hicieron falta varias celebridades colombianas dentro del top. Incluso, algunos debatieron sobre el orden del ranking y defendieron a sus favoritas en los comentarios.

¿Quiénes son las famosas colombianas más bellas del país?

La publicación rápidamente acumuló miles de interacciones, demostrando una vez más el impacto que tienen las celebridades colombianas en redes sociales y cómo este tipo de rankings suelen generar conversación entre fanáticos y usuarios de internet.

Por ahora, el listado continúa dando de qué hablar, especialmente porque reúne a algunas de las mujeres más reconocidas y seguidas del entretenimiento colombiano a nivel internacional.