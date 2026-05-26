En los últimos días, el nombre del actor Francisco Bolívar se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras causar preocupación por parte de los internautas al desaparecer de las redes sociales.

Con base en esto, se han generado múltiples rumores en las redes sociales que la principal razón por la que ha estado desaparecido el actor se debe a causa de un complicado momento por el que ha estado atravesando a nivel emocional.

Así también, muchos navegantes han generado una ola de rumores acerca de que la razón por la que el actor estaría atravesando por un complicado momento se trataría por la presunta ruptura con su exnovia.

¿Quién es la mujer del actor Francisco Bolívar que ha vuelto a ser tendencia en redes sociales?

Es clave mencionar que Francisco Bolívar ha adquirido gran popularidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser un reconocido actor quien ha tenido la oportunidad de participar en varias producciones.

Ella es la exnovia del actor Francisco Bolívar. | Foto: Freepik

Así también, muchos internautas han generado una gran variedad de opiniones en las redes sociales al recordar a la expareja sentimental de Francisco Bolívar, con quien presuntamente sería una de las personas por las cuales ha estado atravesando por un complicado momento a nivel emocional.

La mujer que sería la expareja de Francisco Bolívar es Carolina Manrique, con quien sostuvo una relación sentimental durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, cada uno tomó la decisión de continuar con su camino por separado.

Artículos relacionados La casa de los famosos Nataly Umaña sorprende con cambio de look previo a la final de La casa de los famosos

En el pasado, la expareja compartía varios fragmentos de su vida cotidiana, en el que evidenciaban detalles de cómo se la llevaban, pues, viajaban en reiteradas ocasiones, donde acapararon la atención mediática de sus seguidores.

¿Quién es la expareja de Francisco Bolívar? | Foto: Freepik

¿Cuál fue la última publicación que compartió Francisco Bolívar en sus redes?

Es clave mencionar que Francisco Bolívar se ha destacado no solo por ser un reconocido actor colombiano, sino que también, por compartir varios detalles de su vida cotidiana en sus redes sociales.

Con base en esto, Francisco reapareció en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en la que recordó un momento en el que viajó en avión y en la publicación se evidencia que está atravesando por un mejor momento a nivel emocional.