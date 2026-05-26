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Carmen Villalobos causó impacto al aparecer con el rostro y el cuerpo lleno de raspones

Carmen Villalobos llamó la atención en redes sociales tras aparecer con varios raspones en el rostro y el cuerpo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Carmen Villalobos mostró drástico cambio físico para interpretar nuevo personaje
Carmen Villalobos mostró drástico cambio físico para interpretar nuevo personaje. (Foto Canal RCN).

La reconocida actriz colombiana Carmen Villalobos sorprendió a sus seguidores tras aparecer en redes sociales con visibles raspones en el rostro y varias partes de su cuerpo, generando todo tipo de reacciones entre sus fanáticos sobre lo ocurrido.

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¿Qué le pasó a Carmen Villalobos?

Durante la tarde de este martes 26 de mayo, Carmen Villalobos reapareció en sus redes sociales con un inesperado video en el que dejó ver varios raspones en distintas partes de su cerpo y rostro.

El impactante cambio de Carmen Villalobos para un personaje dejó a muchos en shock
El impactante cambio de Carmen Villalobos para un personaje dejó a muchos en shock. (Foto Canal RCN).

En el clip, compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne millones de seguidores, la actriz les contó a sus fanáticos que, en medio de las grabaciones de su actual proyecto, ha atravesado escenas cada vez más intensas, razón por la que luce con aparentes golpes y moretones.

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“O sea, a medida que va pasando el día, me aporrean más. O sea, miren”, expresó mientras mostraba su pecho y manos llenas de moretones. “Ya no aguanto más”.

Sin embargo, vale la pena destacar que las marcas que aparecían en el cuerpo de Villalobos hacían parte de la caracterización con maquillaje, pues al parecer estaría grabando una escena de acción bastante exigente en la que su personaje termina lleno de heridas.

Por ahora, Carmen Villalobos no ha revelado mayores detalles sobre la producción que está grabando, más allá del nombre, aunque sus publicaciones dejaron claro que se trataría de escenas cargadas de acción y bastante intensidad.

¿Cómo reaccionaron los fans de Carmen Villalobos al verla llena de moretones?

Lo cierto es que la reciente aparición de Carmen Villalobos con aparentes moretones y raspones en varias partes de su cuerpo desató una ola de reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

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Mientras algunos confesaron haberse preocupado por el estado de la actriz al verla golpeada, otros destacaron el nivel de realismo de la caracterización y el compromiso que estaría teniendo con las escenas de acción de su nuevo proyecto.

“Yo sí me asusté cuando la vi así”, “Ese maquillaje se ve demasiado real”, “Pensé que de verdad se había accidentado”, fueron algunos de los comentarios.

Carmen Villalobos sorprendió al aparecer llena de raspones por nuevo personaje
Carmen Villalobos sorprendió al aparecer llena de raspones por nuevo personaje. (Foto Canal RCN).
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