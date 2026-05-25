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Escabroso detalle sobre caso de Yulixa Toloza: habría recibido visita de un hombre antes de su muerte

Habló mujer que fue intervenida en la misma clínica que Yulixa Toloza y contó qué un hombre la visitó antes de fallecer.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El inquietante hombre que habría visitado a Yulixa Toloza antes de morir
El inquietante hombre que habría visitado a Yulixa Toloza antes de morir. (Foto Freepik).

La muerte de Yulixa Toloza sigue generando interrogantes luego de que saliera a la luz un escabroso detalle relacionado con sus últimas horas de vida. Según se conoció, la mujer habría recibido una visita inesperada poco antes de fallecer, hecho que ahora forma parte de las versiones alrededor del caso.

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¿Cuál fue la visita que recibió Yulixa Toloza antes de su muerte?

Días después de que las autoridades encontraran el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza cerca de una vía de Apulo, Cundinamarca, a unas dos horas de Bogotá, se conocieron nuevos detalles sobre el caso.

Autoridades investigan caso parecido al de Yulixa Toloza: hay preocupación
Autoridades investigan caso parecido al de Yulixa Toloza: hay preocupación. (Foto Freepik).

En diálogo con el periodista Rafael Poveda en el pódcast Más allá del silencio, Cindy Carvajal, mujer que habría sido intervenida un día antes que Yulixa Toloza, reveló información sobre los últimos momentos con vida de la víctima.

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Según relató Poveda, Cindy se encontraba en la clínica clandestina mientras Yulixa agonizaba, por lo que pudo presenciar varios hechos hasta ahora desconocidos por la opinión pública.

Uno de los más impactantes es que, según palabras de Cindy reveladas por Poveda, Yulixa no recibió atención médica, pero sí la visita de un pastor, quien llegó al lugar poco antes de que el cuerpo sin vida de la mujer fuera sacado del establecimiento.

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“Cuando Yulixa Toloza estaba agonizando, no llamaron a una ambulancia, no llamaron a un doctor, llamaron a un pastor, quien llegó a la estética Beauty Láser y posteriormente se llevaron el cuerpo de Yulixa”, expresó Poveda.

¿Qué relató la mujer que estuvo el mismo día en que Yulixa Toloza agonizó en la clínica clandestina?

Más adelante en el mismo pódcast, Cindy aseguró que, cuando ingresaron a Yulixa a una habitación frente a la suya, escuchó a una mujer pedir desesperadamente que llamaran al pastor.

¿Qué se sabe del caso de Yulixa Toloza?
El 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Yulixa Toloza / (Foto del Canal RCN)

"Vi que la llevaban tomada de los pies y los brazos y la metieron a la habitación del frente… Antes de yo salir, escuché: ‘¡Llamen al pastor! ¡Llamen al pastor!’. Era una voz desesperada, como la de una mujer...”

Minutos después, salió hacia la sala del edificio y se encontró con el pastor y con la mujer que pedía su presencia en el lugar. Según relató, esta le comentó que supuestamente habían dejado sola a Yulixa en la clínica.

“Pasaron los minutos y, cuando salí, el pastor ya estaba en la sala orando. Del otro lado del comedor estaba la señora, quien me dijo: ‘Imagínate que dejaron a la chica que está ahí sola’".

Sin embargo, se desconoce si este relato hace parte de la investigación oficial sobre el caso de Yulixa Toloza.

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