Sale a la luz relato sobre los últimos minutos de Yulixa Toloza: “la estaban reanimando en el piso”

Cindy Carvajal, la mujer que estuvo internada en la misma clínica clandestina donde murió Yulixa Toloza, reveló detalles de los últimos minutos de vida de la mujer de 52 años y aseguró que el personal intentó reanimarla en el piso del lugar, entre otros detalles sobre sus últimos minutos de vida.

Artículos relacionados Viral Causa de muerte de Yulixa Toloza es confirmada oficialmente por Medicina Legal

¿Cómo fueron los últimos minutos de vida de Yulixa Toloza?¿

Luego de que el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza fuera encontrado por las autoridades cerca de una vía de Apulo, Cundinamarca, a unas dos horas de Bogotá, el periodista Rafael Poveda contactó a Cindy Carvajal, la mujer que fue intervenida en la misma clínica clandestina donde murió, para conocer su testimonio.

El 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Yulixa Toloza / (Foto de Freepik)

Carvajal fue intervenida poco antes que Yulixa y permanecía bajo observación en el lugar cuando ocurrieron los hechos. De acuerdo con su relato, alcanzó a presenciar parte de la situación que terminó con la vida de Toloza.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Fantasma de Yeison Jiménez se le apareció a fiel seguidor y así lo evidenció en redes sociales

Aunque aseguró que no vio directamente a Yulixa, sí escuchó y observó parte de lo ocurrido la noche del miércoles 13 de mayo. Cindy relató que alcanzó a ver cómo intentaban reanimarla mientras permanecía en el suelo.

“Cuando vi que la ingresaron, fue porque le alcancé a ver los pies, que la estaban reanimando en el piso, poniéndole oxígeno y eso, pero fue de paso, o sea, yo salí y la estaban reanimando”.

Artículos relacionados Viral Familiares de Yulixa Toloza piden “máxima justicia” tras confirmar su causa de muerte

Sin embargo, confesó que no prestó mayor atención a la situación y regresó a su habitación, donde se quedó dormida.

¿Cómo reaccionó la mujer que estuvo en la misma clínica que Yulixa al enterarse de su muerte?

Así mismo, Cindy reveló cómo reaccionó al enterarse sobre la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Yulixa Toloza, a quien tuvo a centímetros de distancia durante su estadía en el lugar de los hechos.

“Le di gracias a Dios. Me doy cuenta de que soy una bendecida, afortunada, que Dios me ama mucho, porque yo hubiese podido ser una víctima más… Sí fui víctima, pero no con un final tan trágico como el de ella”.