Impactante video: avioneta chocó a una mujer que se lanzó en paracaídas

Una parapentista de 44 años sobrevivió de manera casi milagrosa luego de que una avioneta la embistiera en pleno vuelo mientras sobrevolaba los Alpes austríacos, cerca de la ciudad de Salzburgo.

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¿Cuál es el video de la mujer se lanzó en paracaídas y la estrelló una avioneta?

El impactante accidente quedó registrado en video y muestra cómo la mujer logró reaccionar a tiempo para salvar su vida.

El hecho ocurrió el pasado sábado en la zona de Piesendorf, en el estado de Salzburgo. Según informó las autoridades locales, la deportista realizaba un vuelo de parapente cuando una avioneta colisionó contra su paracaídas desde atrás.

De acuerdo con las autoridades, la hélice de la aeronave destrozó gran parte del parapente, lo que obligó a la experimentada deportista a activar su paracaídas de emergencia para evitar una caída fatal.

Las imágenes compartidas posteriormente en redes sociales muestran a la mujer volando tranquilamente cuando, de forma repentina, una aeronave blanca aparece en escena y atraviesa el parapente a escasos metros de su cabeza.

Tras el impacto, la mujer comienza a girar sin control mientras pierde altitud rápidamente. Sin embargo, mantiene la calma y consigue accionar el sistema de emergencia para poder aterrizar.

¿Cómo está la mujer del paracaídas tras el impacto de la aeronave?

La mujer, identificada en redes sociales como Sabrina, compartió el video del accidente en su cuenta de Instagram junto a un mensaje en el que expresó su incredulidad por haber sobrevivido.

“De verdad todavía no puedo creer que esté aquí sentada escribiendo esto”, escribió, señalando que sufrió únicamente algunos moretones pese a la gravedad del incidente.

Tras el aterrizaje de emergencia, la parapentista fue trasladada por un helicóptero policial para recibir atención médica. Las autoridades confirmaron que tanto ella como el piloto de la avioneta resultaron sin heridas graves.

La investigación continúa para determinar cómo ambos aparatos coincidieron en el mismo punto del espacio aéreo.

Inicialmente se informó que la mujer realizaba maniobras durante el vuelo, pero posteriormente la policía corrigió esa versión y aclaró que el parapente avanzaba en línea recta cuando fue impactado.

Por su parte, el piloto de la Cessna aseguró que no pudo esquivar a la deportista a tiempo. Aunque la aeronave quedó con restos del parapente y cuerdas enredadas tras la colisión, logró aterrizar sin sufrir daños técnicos de consideración.