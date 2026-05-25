Beba rompió el silencio y compartió detalles de su relación con Andrés Gómez: "estaba preocupada"

Beba volvió a ser tema de conversación luego de referirse públicamente a su relación con Andrés Gómez tras su salida de La casa de los famosos Colombia. Sus declaraciones generaron todo tipo de comentarios en redes sociales.

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¿Por qué Andrés Gómez visitó a Beba en La casa de los famosos Colombia?

Durante las últimas semanas del reality, los participantes recibieron la visita de algunos familiares y personas cercanas como parte de una dinámica por El Jefe. En medio de esa actividad, Andrés Gómez ingresó a la casa para reencontrarse con Beba.

Andrés Gómez visitó a Beba en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La aparición del esposo de la participante rápidamente llamó la atención entre los seguidores del formato. En redes sociales, varios usuarios comentaron el encuentro debido a la forma en la que ambos interactuaron frente a las cámaras.

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¿Qué pasó entre Beba y su esposo, Andrés Gómez?

Tras la emisión del capítulo, varios televidentes reaccionaron a la actitud que, supuestamente, Beba tuvo durante el encuentro con su esposo. Algunos usuarios afirmaron que la creadora de contenido se mostró distante con él.

Beba y Andrés Gómez llamaron la atención en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Por otro lado, varios internautas compararon la personalidad de ambos. Mientras Andrés fue percibido por algunos usuarios como una persona tranquila y conciliadora, Beba continuó siendo vista como una participante de carácter fuerte y confrontativo dentro del programa.

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¿Qué dijo Beba sobre su relación con Andrés Gómez?

Después de abandonar La casa de los famosos Colombia, Beba participó en una entrevista con Santiago Vargas, donde habló sobre las críticas que recibió por su relación con Andrés Gómez.

Durante la conversación, la creadora de contenido confirmó que su matrimonio continúa, mostrando que todavía conserva su anillo. Además, explicó que muchas de las situaciones estuvieron relacionadas con la presión y exposición que implica participar en un reality.

Beba también señaló que ella ya tenía experiencia enfrentando comentarios en redes sociales, mientras que Andrés no estaba acostumbrado a ese nivel de atención mediática. Según explicó, eso influyó en la manera en la que manejó algunas situaciones frente a las cámaras.

Asimismo, aseguró que una de sus principales preocupaciones era la exposición que podía tener su relación durante el programa, ya que afirmó que entendía el impacto que podía generar la opinión pública sobre su matrimonio.

Las declaraciones de Beba fueron ampliamente comentadas en redes sociales, donde los internautas continúan hablando de su participación en La casa de los famosos y del desenlace de esta temporada, cuya final se llevará a cabo el 29 de mayo por la señal del Canal RCN.