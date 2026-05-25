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La Liendra sufrió percance en plena grabación de su nuevo documental; esto dijo el influenciador

La Liendra relató con frustración en redes sociales el accidente que interrumpió la producción de su nuevo documental.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Liendra perdió su drone en la grabación de su nuevo documental.
La Liendra perdió su drone en la grabación de su nuevo documental. (Foto: Canal RCN)

La Liendra sufrió inesperado percance en la grabación de su nuevo documental.

La Liendra tuvo que detener la grabación de su nuevo documental.
La Liendra tuvo que detener la grabación de su nuevo documental. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué le pasó a La Liendra en la grabación de su nuevo documental?

El creador de contenido se encuentra realizando un polémico proyecto audiovisual en el que hablará de los hipopótamos que trajo Pablo Escobar a Colombia cuando estaba en su prime con la ilegalidad.

Desde entonces, los animales se han reproducido y se han convertido en un problema ambiental y social.

El influenciador decidió ir hasta el territorio ocupado por estos mamíferos para realizar las imágenes, sin embargo, su drone se perdió en una de las tomas.

Según contó en sus historias de Instagram, se encontraban volando un drone de seis millones de pesos cuando se desconectó y cayó al piso con tan mala suerte que no saben exactamente dónde terminó el dispositivo.

En el clip, el influenciador mostró su frustración, no solamente por lo costoso del drone, sino por el material audiovisual que se perdió en medio de la grabación.

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¿Cómo reaccionaron los internautas ante el tema escogido por La Liendra para su nuevo documental?

El tema escogido por La Liendra para este documental ha generado controversia entre los internautas, ya que involucra comunidades, animales invasores, especies endémicas y hábitats completos modificados.

Las autoridades han planteado la posibilidad de una exterminación controlada, pero los grupos animalistas y defensores de animales se han opuesto rotundamente, alegando que existen otros métodos que no requieren el sacrificio.

En medio de esta discusión, La Liendra quiso sumarse con un proyecto audiovisual que, según explicó, busca abrir conversación y ofrecer una percepción informativa sobre un tema que divide opiniones.

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La Liendra continúa redefiniendo su estilo de contenido, alejándose del humor que lo caracterizó en sus inicios y apostando por producciones que buscan impacto social.

El nuevo documental sobre los hipopótamos promete ser uno de los más debatidos, pues toca fibras ambientales, éticas y culturales.

La expectativa crece entre sus seguidores, quienes esperan ver cómo abordará una problemática real en Colombia.

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