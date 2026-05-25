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Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores al revelar nuevos detalles de su bebé: ¿niña o niño?

La actriz compartió nuevos detalles sobre su embarazo y la manera en que se refirió a su futuro bebé despertó dudas

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Lina Tejeiro sorprendió al hablar de su bebé y dejó dudas sobre si será niña o niño
Lina Tejeiro sorprendió al hablar de su bebé y dejó dudas sobre si será niña o niño (Foto freepik) (Foto Canal RCN)

Lina Tejeiro volvió a emocionar a sus seguidores luego de compartir nuevos detalles sobre su embarazo y hablar un poco más de los cambios que ha vivido durante esta etapa.

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Aunque la actriz ha mantenido gran parte de su proceso en privado, poco a poco ha comenzado a revelar algunas experiencias personales relacionadas con su maternidad, despertando la curiosidad de sus fanáticos.

Lina Tejeiro confesó los cambios que vive en su embarazo y habló de su bebé
Lina Tejeiro confesó los cambios que vive en su embarazo y habló de su bebé (Foto freepik) (foto Canal RCN)

¿El bebé de Lina Tejeiro será niño o niña?

La actriz reapareció en redes sociales luego de regresar de un viaje por Europa junto a su madre, un plan que, según contó, tenían pendiente desde el año pasado, pero que por compromisos laborales no habían podido realizar.

Tras volver a Colombia, Lina compartió algunos videos hablando sobre cómo ha sido retomar su rutina diaria después de las vacaciones y confesó que el embarazo le ha cambiado completamente algunos hábitos.

La empresaria explicó que durante las primeras semanas le costó mucho mantener actividades como ir al gimnasio debido al cansancio constante y al sueño que sentía durante el día.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera en que se refirió a su futuro bebé. Lina habló simplemente de “el bebé”, evitando dar pistas sobre si espera una niña o un niño, lo que aumentó aún más la expectativa entre sus seguidores.

Hasta el momento, la actriz no ha querido revelar públicamente el sex0 de su hijo o hija, manteniendo ese detalle en total reserva.

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¿Qué alimentos no soporta Lina Tejeiro durante el embarazo?

Además de hablar sobre su rutina, Lina también confesó uno de los cambios más inesperados que ha experimentado con la comida durante el embarazo.

La actriz reveló que desarrolló una fuerte aversión hacia los mariscos y la comida de mar, algo que antes disfrutaba sin problema.

Según contó, durante su viaje a Europa tuvo varios momentos incómodos debido a los sabores relacionados con este tipo de comida. Incluso aseguró que ahora el simple olor de los mariscos le produce náuseas y ganas de vomitar.

Lina relató que intentó probar un plato que estaba comiendo su mamá y que contenía camarones, pero no logró soportarlo.

Aunque ha decidido mantener varios detalles de su embarazo en privado, la actriz aseguró que intentará compartir poco a poco algunas experiencias y antojos que está viviendo durante esta nueva etapa de su vida.

Lina Tejeiro reveló aversión a la comida de mar durante su embarazo
Lina Tejeiro reveló aversión a la comida de mar durante su embarazo (Foto Canal RCN)
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