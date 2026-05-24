Kris R se vistió de luto y conmovió con desgarrador mensaje en redes tras una dolorosa pérdida

Kris R compartió en sus redes sociales un emotivo y sentido mensaje tras confirmar el fallecimiento de Isaac, un joven seguidor que había logrado conocer hace algunos meses y que dejó una huella importante en su vida personal.

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El artista urbano abrió su corazón con sus seguidores al despedirse del menor, recordando el impacto que tuvo su encuentro y el vínculo que se generó en medio de un momento difícil para la familia del niño.

Kris R conmueve en redes tras la muerte de Isaac, el joven fan que conoció meses atrás (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Kris R en sus redes sociales?

A través de una publicación cargada de emotividad, Kris R confirmó la noticia del fallecimiento de Isaac y le dedicó unas palabras de despedida en las que expresó el profundo dolor que siente por la pérdida.

El cantante recordó el momento en el que conoció al menor, destacando su nobleza, su fuerza y la manera en la que, pese a su situación, siempre encontraba motivos para sonreír.

En su mensaje, también resaltó que ese encuentro le dejó una gran enseñanza sobre la vida, la importancia de valorar cada instante y de apreciar a la familia.

Kris R relató que conocer a Isaac llegó en medio de un periodo de cambios personales y reflexiones, lo que hizo aún más significativo el encuentro.

Incluso mencionó que el momento en el que visitó al menor y vio a sus padres a su lado, llenos de emoción, le dejó una profunda lección sobre el valor de la familia y la compañía en los momentos difíciles.

El artista también recordó una de sus promesas, asegurando que estuvo presente para él y su familia hasta el final, destacando que no lo veía como una despedida definitiva, sino como un “hasta luego”.

“Isaac mi niño descansa, estás en un lugar mejor, yo te lo prometí que acá iba a estar para vos y tu familia ayer en la última llamada que tuvimos. Dios te tenga en la gloria mi niño. En el cielo deben de estar felices de haber recibido una personita tan especial como vos mi hermanito!! No es un Adiós es un hasta luego”

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¿Quién era Isaac, el seguidor de Kris R que falleció?

Isaac era un joven seguidor del cantante cuya historia fue conocida públicamente hace aproximadamente un mes, cuando la familia del menor se comunicó con el artista para cumplir uno de sus mayores deseos: conocerlo en persona.

Según lo relatado por Kris R, el encuentro fue profundamente emotivo y significativo, tanto para el menor como para su familia, quienes atravesaban un proceso delicado relacionado con su salud.

El cantante decidió acudir sin dudarlo al llamado de la familia, consciente del impacto que su presencia podía tener en la vida del niño. Durante la visita, compartió tiempo con Isaac, escuchó su historia y acompañó a sus seres queridos en un momento de fortaleza emocional.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el artista reiteró que esta experiencia le dejó una enseñanza de vida que llevará siempre consigo, recordando a Isaac como una persona especial que lo marcó profundamente.