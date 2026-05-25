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Lorena Altamirano se cansó de que la llamaran "mueble" y así le respondió a los detractores en redes

Lorena Altamirano enfrentó las críticas en redes y aseguró que su vida y proyectos van más allá de un calificativo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Lorena Altamirano está cansada de que la llamen.
Lorena Altamirano está cansada de que la llamen "mueble". (Foto: Canal RCN)

Lorena Altamirano está cansada de que la llamen "mueble" meses después de su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Lorena Altamirano sigue recibiendo críticas por su participación.
Lorena Altamirano sigue recibiendo críticas por su participación en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Lorena Altamirano ante los seguidores que la llaman “mueble” meses después de su eliminación en La casa de los famosos Colombia 3?

La actriz ha estado respondiendo con contundencia a los señalamientos que sigue recibiendo en redes sociales por su participación en la casa más famosa del país.

Altamirano subió un video cantando en el concierto de Kany García en Bogotá, y aunque el clip no tiene nada que ver con el programa, los internautas aprovecharon para recordarle el contenido que dio en el reality.

Lorena no dudó en tildar de frustradas a las personas que no superan el juego.

Desde su salida, se le ha visto junto a su pareja Fernando “El Flaco” Solórzano viajando y paseando, dejando atrás una etapa y demostrando que ahora está enfocada en los proyectos laborales que le ha traído la visibilidad que tuvo en el reality.

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¿Lorena Altamirano reveló sus próximos proyectos audiovisuales?

Mientras Solórzano reveló que estaba grabando la tercera temporada de una reconocida producción, Lorena ha preferido mantener en reserva sus próximos pasos, aunque sus seguidores esperan verla pronto en la pantalla chica.

El calificativo de “mueble” se convirtió en una etiqueta que algunos usuarios insisten en recordarle, sin embargo, la actriz ha dejado claro que no permitirá que ese apodo defina su carrera ni opaque los proyectos que hoy la mantienen activa.

La presión luego del programa ha sido tanta que Lorena ha optado por no dar sus impresiones sobre lo que ocurre dentro de la casa, convirtiéndose en una de las pocas exparticipantes ausentes en la conversación en torno al reality.

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Mientras la gran mayoría siguen opinando, comentando y participando en debates sobre las estrategias y romances que marcaron la tercera temporada, Altamirano ha preferido mantenerse al margen.

Lo único que la actriz habló del programa fue sobre su relación con Juanse Laverde, con quien mostró una gran amistad durante la convivencia, pero que terminó en disgusto por los desacuerdos dentro de la competencia.

Esa ruptura marcó su salida del formato y reforzó su decisión de no seguir alimentando polémicas.

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