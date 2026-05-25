Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio mostró el desagradable percance que sufrió Carolina Gómez mientras cocinaba; ¿qué le pasó?

Yeferson Cossio mostró cómo Carolina Gómez enfrentó un incidente culinario que terminó siendo tan desagradable como sorprendente.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yeferson Cossio reaccionó al desagradable percance que sufrió Carolina Gómez.
Yeferson Cossio reaccionó al desagradable percance que sufrió Carolina Gómez en la cocina. (Foto: Canal RCN)

Yeferson Cossio se burló de su pareja Carolina Gómez al sufrir dos percances iguales mientras cocinaba.

Yeferson Cossio se burló de Carolina Gómez.
Yeferson Cossio se burló de Carolina Gómez. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué percances sufrió Carolina Gómez en la cocina?

El influenciador mostró la mala suerte de su novia en la cocina, ya que quiso preparar el desayuno y le salieron dos huevos dañados.

En las imágenes se le puede ver a Cossio riéndose y haciendo bromas, mientras Carolina está totalmente asqueada y a punto de vomitar por el olor.

El creador de contenido aseguró que nunca en su vida le había pasado algo similar y que le parecía increíble que a su pareja le ocurriera dos veces el mismo día.

Carolina, por su parte, relató el acontecimiento como uno de los más desagradables que recuerda y confesó que por un tiempo rechazará el huevo en su dieta.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre su estado de salud?

Yeferson habló días atrás sobre su proceso de rehabilitación y el alejamiento de los excesos.

El influenciador dejó claro que no consume alcohol ni drogas, y que aunque sigue asistiendo a fiestas, lo hace únicamente para bailar y divertirse, cuidando su salud.

Este cambio en su estilo de vida ha sido celebrado por sus seguidores, quienes reconocen el esfuerzo que ha hecho para mantenerse estable y enfocado.

Recordemos que en diciembre de 2025 Cossio sufrió una recaída por un problema cardíaco que padece.

Artículos relacionados

Desde entonces decidió cuidarse y mantener un estilo de vida más consciente. Sin embargo, algunos seguidores cuestionan su discurso y aseguran que es difícil creer que alguien pueda estar en tantas fiestas durante tanto tiempo en completa lucidez.

Pese a las críticas, Cossio insiste en que su prioridad es mantenerse estable y que su presencia en eventos sociales no compromete su bienestar.

Asimismo, los internautas siguen preguntándose qué pasó con el caso legal de una reconocida aerolínea contra Cossio por activar un gas químico en un vuelo internacional.

Aunque en su momento el tema causó gran furor y fue ampliamente comentado, no se ha vuelto a saber cómo se desarrolla la disputa, ya que ninguna de las dos partes ha dado información reciente sobre el proceso.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sara Corrales se sinceró tras su parto Sara Corrales

Sara Corrales reapareció tras el nacimiento de su hija con inesperada confesión

La actriz Sara Corrales se sinceró sobre su experiencia siendo mamá primeriza y el percance que sufrió.

Alexa Torrex llamó la atención al hablar de Sofía Jaramillo La casa de los famosos

Alexa Torrex llamó la atención al hablar de Sofía Jaramillo; “¿amigas o enemigas?”

Alexa Torrex y Sofía Jaramillo volvieron a dar de qué hablar tras aparecer juntas mediante sus redes sociales.

Lina Tejeiro sorprendió al mostrar inédita foto embarazada durante MasterChef Celebrity Lina Tejeiro

Lina Tejeiro dejó ver cómo vivió su embarazo durante las grabaciones MasterChef Celebrity

La actriz compartió una fotografía nunca antes vista donde aparece dormida durante las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

El inquietante hombre que habría visitado a Yulixa Toloza antes de morir Viral

Escabroso detalle sobre caso de Yulixa Toloza: habría recibido visita de un hombre antes de su muerte

Habló mujer que fue intervenida en la misma clínica que Yulixa Toloza y contó qué un hombre la visitó antes de fallecer.

Beba reapareció en redes tras ser eliminada de La casa de los famosos Col: ¿habló de Mariana Zapata? La casa de los famosos

Beba reapareció en redes tras ser eliminada de La casa de los famosos Col: ¿habló de Mariana Zapata?

Así apareció Sara Corrales junto a su bebé Mila y desató ternura en redes sociales Sara Corrales

Sara Corrales cautivó al mostrar el rostro de su bebé, ¿qué beneficios tiene que duerma en su pecho?

Giovanny Ayala no asistió al homenaje de Yeison Jiménez. Giovanny Ayala

Giovanny Ayala sembró nuevas dudas sobre su carrera con un reciente video que compartió en redes

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?