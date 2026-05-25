Yeferson Cossio mostró el desagradable percance que sufrió Carolina Gómez mientras cocinaba; ¿qué le pasó?

Yeferson Cossio se burló de su pareja Carolina Gómez al sufrir dos percances iguales mientras cocinaba.

Yeferson Cossio se burló de Carolina Gómez. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué percances sufrió Carolina Gómez en la cocina?

El influenciador mostró la mala suerte de su novia en la cocina, ya que quiso preparar el desayuno y le salieron dos huevos dañados.

En las imágenes se le puede ver a Cossio riéndose y haciendo bromas, mientras Carolina está totalmente asqueada y a punto de vomitar por el olor.

El creador de contenido aseguró que nunca en su vida le había pasado algo similar y que le parecía increíble que a su pareja le ocurriera dos veces el mismo día.

Carolina, por su parte, relató el acontecimiento como uno de los más desagradables que recuerda y confesó que por un tiempo rechazará el huevo en su dieta.

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¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre su estado de salud?

Yeferson habló días atrás sobre su proceso de rehabilitación y el alejamiento de los excesos.

El influenciador dejó claro que no consume alcohol ni drogas, y que aunque sigue asistiendo a fiestas, lo hace únicamente para bailar y divertirse, cuidando su salud.

Este cambio en su estilo de vida ha sido celebrado por sus seguidores, quienes reconocen el esfuerzo que ha hecho para mantenerse estable y enfocado.

Recordemos que en diciembre de 2025 Cossio sufrió una recaída por un problema cardíaco que padece.

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Desde entonces decidió cuidarse y mantener un estilo de vida más consciente. Sin embargo, algunos seguidores cuestionan su discurso y aseguran que es difícil creer que alguien pueda estar en tantas fiestas durante tanto tiempo en completa lucidez.

Pese a las críticas, Cossio insiste en que su prioridad es mantenerse estable y que su presencia en eventos sociales no compromete su bienestar.

Asimismo, los internautas siguen preguntándose qué pasó con el caso legal de una reconocida aerolínea contra Cossio por activar un gas químico en un vuelo internacional.

Aunque en su momento el tema causó gran furor y fue ampliamente comentado, no se ha vuelto a saber cómo se desarrolla la disputa, ya que ninguna de las dos partes ha dado información reciente sobre el proceso.