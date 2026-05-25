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Mabel Moreno confesó cuál fue la causa de su divorcio: "me fui volviendo una persona que no era yo"

Tras estar casada 10 años, Mabel Moreno confesó cuál fue el motivo por el cual tomó la decisión de separarse de su ex marido.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Mabel Moreno duró 10 años casada antes de tomar la decisión de separarse
Mabel Moreno confesó cuál fue la causa de su divorcio (Foto de Canal RCN y Foto de Freepik)

Mabel Moreno, una de las actrices más reconocidas de la industria en Colombia, habló de uno de sus temas más personales: la causa de su divorcio.

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Mabel inició su carrera artística a comienzos de los años 2000. Antes de llegar a la televisión, estudió Comunicación Social y Periodismo y, además, trabajó como modelo. Su salto a la pantalla chica se dio en el 2003, cuando decidió dedicarse 100% a lo que amaba: la actuación.

Hoy, a sus 42 años, es reconocida gracias a la larga trayectoria que ha tenido en la televisión colombiana. La actriz se ha destacado por su aparición e interpretación en telenovelas como “La Ley del Corazón”, “Café con Aroma de Mujer”, “Chepe Fortuna”, “Chica Vampiro”, entre otras.

Mabel Moreno participó en novelas como "La Ley del Corazón" y "Café con aroma de mujer"
Mabel Moreno es una reconocida actriz colombiana

¿Quién es el ex esposo de Mabel Moreno?

A pesar de que Mabel Moreno es una figura pública y reconocida, su ex pareja no hacía parte del mundo de la farándula, por ende, su identidad es desconocida. Sin embargo, en varias ocasiones Mabel ha mencionado que se conoció con él cuando ella tenía 18 años; cuatro años después, a sus 22, contrajeron matrimonio.

A pesar de que ya llevaban 4 años de noviazgo y 8 años de casados, la relación llegó a su fin en el año 2014, cuando ella tenía 30 años.

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¿Por qué Mabel Moreno se divorció de su ex esposo?

En varias oportunidades, Mabel Moreno ha mencionado que la causa de la separación con su ex esposo fue porque él no la apoyaba en su carrera como actriz, ya que no le gustaba que se dedicara a eso.

Esta fue la causa del divorcio de Mabel Moreno
Mabel Moreno se separó debido a que su ex esposo no estaba de acuerdo con su carrera (Foto de Freepik)

En una entrevista del programa Mujeres Sin Filtro del Canal RCN le preguntaron a Mabel cómo manejó la situación durante su divorcio, a lo que ella respondió:

Yo siento que ahí aprendí que uno no debe dejar de ser nada, por nadie (…) si la persona que tienes al lado te está pidiendo que dejes de ser tú, para estar contigo; entonces ahí hay un red flag enorme

La actriz también afirmó que su ex esposo la había conocido cuando ella ya se dedicaba a la actuación; sin embargo, no le importó y le pidió que lo dejara de hacer.

¿Cuál fue el momento exacto en el que Mabel Moreno decidió divorciarse?

Durante su confesión en Mujeres Sin Filtro, Mabel mencionó que el momento exacto en el que tomó la decisión de divorciarse, fue mientras sostenía una charla profunda con su mamá acerca de la situación; donde la mamá no dudó en aconsejarle que se separara e hiciera lo que le gustaba hacer:

“La vida es una y la tienes que vivir por y para ti (…) solo hay una vida y estás perdiendo tiempo”

Tras el consejo de su mamá, Mabel tomó la decisión de separarse, porque sentía que ya no “encajaba” en su relación.

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